Удар по НАТО чи ядерна зброя: експерт розкрив відчайдушні плани Путіна

Кремлівський диктатор Владімір Путін / © ТСН.ua

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На тлі економічної кризи та колосальних втрат російської армії в Україні кремлівський диктатор Владімір Путін опинився на межі політичної та фізичної прірви. У спробі зберегти владу, диктатор всерйоз розглядає найрадикальніші сценарії ескалації конфлікту для залякування західних союзників Києва.

Про це пише The Telegraph.

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Таємний візит директора ЦРУ та загроза для Європи

За інформацією колишнього командира Першого королівського танкового полку Великої Британії Геміша де Бреттон-Гордона, саме надзвичайна загроза змусила директора ЦРУ Джона Реткліффа здійснити терміновий неанонсований візит до Москви. Надійні розвідувальні дані свідчать, що російський лідер перебуває у стані відчаю і серйозно розглядає можливість збройного нападу на одну з європейських держав Північноатлантичного альянсу.

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Якщо такий прямий напад не змусить Європу припинити підтримку України, Кремль готовий піти на застосування тактичної ядерної зброї безпосередньо по українській території. Британський офіцер наголошує, що після чотирьох із половиною років західних вагань та блискучих українських інновацій на полі бою ця ескалація є цілком реальною перспективою, з якою сьогодні активно працюють спецслужби НАТО.

Наразі на фронті склалася парадоксальна історична ситуація, коли «російського Голіафа» успішно та методично долає «український Давид». Україна стала абсолютним світовим лідером у веденні новітньої війни безпілотників, тоді як гігантська армія загарбників щодня стікає кров’ю, втрачаючи на полі бою колосальну кількість своїх солдатів, дорогоцінної техніки та фінансових ресурсів.

Крах економіки та криза російської армії

Західні розвідувальні служби дедалі частіше попереджають, що російська економіка стрімко наближається до надзвичайно небезпечної переломної точки. Українські точкові удари по критичній інфраструктурі, зокрема по ключових об’єктах нафтової галузі, вже призвели до серйозного зриву цінного експорту та змусили звичайних росіян годинами стояти у довжелезних чергах на автозаправних станціях.

Масштабні перебої в роботі найбільших російських інтернет-мереж роздрібної торгівлі також нагадують, що сучасні економічні системи є вкрай крихкими і дуже швидко руйнуються від атак. Автор статті закликає уявити Британію без пального та з повністю зупиненою онлайн-комерцією — це викликало б не просто тимчасові незручності, а справжній економічний параліч із подальшою невідворотною політичною кризою.

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Хоча Росія і не є Британією, диктаторський режим Путіна тримається виключно на готовності населення терпіти будь-які поневіряння в обмін на примарну обіцянку майбутньої перемоги, але цей неписаний договір уже тріщить по швах. Ще більш тривожним для Кремля є стан окупаційної армії, яка після астрономічних втрат стала найслабшою ланкою всієї російської державної системи.

Незважаючи на аномально високі за місцевими мірками грошові виплати, категорія громадян, які щиро бажали воювати, майже повністю вичерпалася, а знаходити іноземних найманців за кордоном стає дедалі важче. Водночас західні посадовці фіксують підготовку Росії до нової хвилі мобілізації: якщо на війну почнуть забирати синів представників середнього класу, це миттєво змінить політичні розрахунки в суспільстві.

Чинник Трампа та жорстка відповідь НАТО

Окремою непередбачуваною картою в цій грі є Дональд Трамп, до якого Кремль може звернутися з пропозицією допомоги у розв’язанні іранської проблеми в обмін на поступки щодо України. Це відбувається на тлі того, що американська армія вже витратила значну частину своїх високоточних боєприпасів великої дальності на протистояння з Іраном, хоча адміністрація Джо Байдена раніше обіцяла катастрофічні конвенційні наслідки для російських військ у разі використання ядерної зброї.

Хоча американські арсенали зараз частково виснажені, доля світу перебуває безпосередньо в руках європейських членів НАТО, економічний та технологічний потенціал яких значно переважає можливості розбитої російської армії. Час для виваженої двозначності минув: агресія проти Альянсу не врятує режим Путіна, а назавжди його знищить, тоді як Україна має здобути справедливий мир, залишившись безпечною та повністю суверенною державою.

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Чим загрожує Путіну нова мобілізація

Якщо восени 2026 року після завершення так званих виборів Кремль оголосить загальну мобілізацію для призову ще 300 тисяч чоловіків на війну проти України, це рішення може спровокувати внутрішній крах путінської системи. Призов жителів заможних регіонів Росії здатний викликати масові бунти серед матерів призовників та повторення афганського сценарію вісімдесятих років. Під час тієї військової кампанії загибель приблизно вісімнадцяти тисяч радянських солдатів і масова поява цинкових трун спровокували марші на Кремль, що стало одним із вагомих факторів розпаду Радянського Союзу.

Британський експерт Геміш де Бреттон-Гордон наголошує, що Путін досі успішно уникав примусового відправлення на смерть етнічних росіян із забезпечених сімей Москви та Санкт-Петербурга, використовуючи їх як відверто привілейовану касту. Натомість російська окупаційна армія активно вербувала в’язнів, найманців та чоловіків із депресивних регіонів, перетворившись на гігантську криваву м’ясорубку, яка щодня перемелює молодих людей у промислових масштабах.

Загальна мобілізація кардинально змінить цю відносно стабільну для диктатора ситуацію, оскільки міський середній клас має значний вплив, гроші та доступ до інформації з відкритого світу. Навіть якщо путінському режиму вдасться набрати необхідну кількість гарматного м’яса, залишки армії без компетентних офіцерів, сучасного обладнання та достатнього часу на підготовку все одно зазнають максимального виснаження під нищівними ударами українських захисників.

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