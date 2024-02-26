Удар по Путіну: Європа назавжди звільнилася від російської нафти – The Telegraph

Енергетична залежність Європи від Росії значною мірою зруйнована. Але досі значну частину російської продукції купують Китай та Індія.

Західна Європа назавжди звільнилася від прямого імпорту російської нафти, завдавши удару по президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дослідження європейської енергетичної консалтингової компанії Rystad.

За інформацією аналітиків, Велика Британія та більша частина Європи припинили багаторічне зростання залежності від нафти та газу з Росії, натомість переорієнтувавшись на інших постачальників, як-от США та Канада.

"Я думаю, що люди недооцінили, наскільки гнучкою є енергетична система. Безпосередньо перед війною сама ідея про те, що ми припинимо купувати нафту і газ безпосередньо з Росії, була б божевільною. Але багато в чому це сталося", – зазначив старший віце-президент Rystad з нафтових ринків Хорхе Леон.

Прямі постачання з РФ газу, нафти, дизпаливу і вугілля впали до нуля

За даними Євростату, 2020 року імпорт газу з Росії становив 39% від усього, використовуваного в ЄС, імпорт нафти – 23%, вугілля – 46%.

Водночас Британія покладалася на Росію щодо 30% свого дизельного палива, 27% вугілля та до 10% газу, який частково постачався кораблями у зрідженому вигляді, а частково – через транс’європейські трубопроводи.

За офіційними даними, наразі ці постачання впали практично до нуля.

Вважається, що певна кількість викопного палива з РФ все ще надходить через нафтопереробні заводи в інших країнах. Однак Леон сказав, що загальні обсяги продовжують своє зменшення.

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Як вдалося подолати енергетичне домінування РФ у Європі

Старший віце-президент Rystad пояснив, що ключем до подолання домінування РФ стало зростання пропозиції з інших джерел, які також перебувають за межами ОПЕК, картелю переважно країн Близького Сходу, який контролює постачання та ціни.

"Постачання з країн, що не входять до ОПЕК, зазвичай не зростають настільки, але 2023 рік був суттєвим. Зірки зійшлися, і у вас з’явилися нові проєкти з Бразилії, Аргентини, Канади, Норвегії тощо. Тож це в певному сенсі нас врятувало. А тоді ви подивіться на США, зростання продовжувалося дуже, дуже сильно до 2023 року", – розповів Леон.

Економічний спад, який 2022 року вразив Британію та Європу, також зіграв свою роль, зменшивши загальний попит на енергію.

"Попит в ОЕСР [групі багатих розвинених країн] фактично знизився минулого року і, ймовірно, 2024 року. Тож у певному сенсі нам пощастило, що наше економічне зростання 2023 року було нижчим", – додав експерт.

Припинення постачань енергоносіїв з Росії виявилося повільним завданням

Однак припинення постачань з Росії виявилося повільним завданням. Леон попередив, що певне очевидне зниження торгівлі з Москвою може бути ілюзорним, оскільки Кремль продає більше сирої нафти таким країнам, як Індія. Там нафту можна переробляти на такі продукти, як дизельне паливо, і продавати їх до Британії та Європи.

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"Нафта, яка спочатку надходила з Росії до Європи, тепер прямує до Китаю та Індії, звідки постачальники доставляють до Європи", – повідомив Леон.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря, який відстежує російський енергетичний експорт за вартістю та призначенням, РФ заробила 605 млрд євро на експорті викопного палива від лютого 2022 року, коли почала повномасштабну війну проти України. Близько 188 млрд євро з цих грошей надійшли безпосередньо з країн ЄС.

Як заявив директор з досліджень нафти і газу інвестиційного банку Panmure Gordon Ешлі Келті, Британія припинила прямий імпорт нафти з Росії, але реальність була складнішою.

"Велика Британія залежала від Росії щодо дизельного палива – 30% надходило від Росії до санкцій. Його замінили російським дизелем, переробленим в Індії та Китаї, і тому – поза санкціями", – пояснив Келті.

"ЄС дуже покладався на російський газ – близько 40% усього використовуваного газу надходило з Росії. Це було замінено СПГ США, падінням попиту через дві м’які зими та через падіння промислового попиту в Німеччині", – додав фахівець з Panmure Gordon.

Енергетична залежність від Росії зруйнована, але…

"Тож залежність від Росії значною мірою зруйнована, але вона все ще залишається важливою для світового постачання, оскільки Китай та Індія зараз купують значну частину її продукції – хоча й із великими знижками. Якби вони були змушені виключити Росію, то виникла б ще одна енергетична криза з величезним дефіцитом поставок сирої нафти та СПГ", – пояснив Келті.

Нагадаємо, за інформацією Рolitico, за 2023 рік Росія заробила мільярд євро від купівлі палива Євросоюзом. Все через лазівку, яка дозволила російському паливу надходити до ЄС через іноземні нафтопереробні заводи.

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