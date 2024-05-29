Удар по Рафаху та десятки загиблих: шокувальна заява Ізраїлю та реакція світу

Нетаньягу пообіцяв не зупинятися на досягнутому в Рафаху, заявивши, що ізраїльські війська повинні увійти в місто, щоб ліквідувати ХАМАС і повернути заручників.

За словами свідків, рятувальників і співробітників лікарень, в результаті ізраїльських обстрілів та авіаударів загинули щонайменше 37 осіб, більшість з яких ховалися в наметах, за межами міста Рафах на півдні Гази вніч на 27 травня, — в тому самому районі, де кілька днів тому сталася смертельна пожежа в таборі для переміщених палестинців.

Про це пише Associated Press.

Пекельна пожежа

Пекельна пожежа в наметовому таборі викликала широке міжнародне обурення, в тому числі з боку деяких найближчих союзників Ізраїлю, з приводу розширення військового наступу на Рафах. І на знак зростаючої ізоляції Ізраїлю на світовій арені, Іспанія, Норвегія та Ірландія 28 травня офіційно визнали палестинську державу.

Ізраїльські військові припускають, що недільна пожежа в наметовому містечку могла бути спричинена вторинними вибухами, можливо, від зброї палестинських бойовиків. У вівторок були оприлюднені результати початкового розслідування пожежі, і військовий речник контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що причина пожежі все ще розслідується, але використані ізраїльські боєприпаси, які, за словами армії, були націлені на позицію з двома високопоставленими бойовиками ХАМАС, були надто малими, щоб бути причиною пожежі.

Удар або подальша пожежа могли також призвести до займання пального, каністр з газом або інших матеріалів у таборі. За підрахунками чиновників охорони здоров'я Гази, в результаті пожежі загинуло 45 палестинців.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що пожежа стала результатом “трагічної випадковості”.

“Ніч жаху” та численні удари по Рафаху

Атака Ізраїлю на Рафах, розпочата 6 травня, змусила понад 1 мільйон людей покинути місто, повідомила у вівторок агенція ООН, що допомагає палестинським біженцям. Більшість з них вже неодноразово були переміщені під час майже восьмимісячної війни між Ізраїлем і ХАМАСом. Зараз сім'ї розкидані по імпровізованих наметових таборах та інших зруйнованих війною районах.

Удари за останні кілька днів були нанесені по районах на захід від Рафаха, де військові не віддали наказ про евакуацію цивільного населення. Ізраїльські наземні війська і танки діють на сході Рафаха, в центральних частинах міста і вздовж кордону між Газою і Єгиптом.

За повідомленням Палестинської цивільної оборони і Палестинського Червоного Півмісяця в західному районі Рафаха Тель ас-Султан стався артобстріл, в результаті якого загинули щонайменше 16 осіб. Семеро загиблих перебували в наметах поруч з об'єктом ООН приблизно за 200 метрів від місця недільної пожежі.

“Це була ніч жаху”, — сказав Абдель-Рахман Абу Ісмаїл, палестинець з міста Газа, який з грудня переховується в Тель ас-Султан. Він сказав, що чув “постійні звуки” вибухів протягом ночі і вдень, а над ним літали винищувачі та безпілотники.

Чоловік сказав, що це нагадало йому вторгнення Ізраїлю в його район Шиджайя в місті Газа, де Ізраїль розпочав потужну кампанію бомбардувань, перш ніж відправити наземні війська наприкінці 2023 року. “Ми бачили це раніше”, — додав він.

Ізраїль та перетин “червоних ліній”

Сполучені Штати та інші союзники Ізраїлю застерігали від повномасштабного наступу на місто, а адміністрація Байдена заявила, що це перетне “червону лінію”, і відмовилася надавати наступальні озброєння для такої операції. Речник Державного департаменту США Метью Міллер не дав жодних ознак того, що адміністрація вважає, що Ізраїль перетинає будь-яку з “червоних ліній” щодо Рафаха, заявивши, що наступ все ще має “набагато інший” масштаб, ніж напади на інші населені пункти в Газі.

Минулого тижня Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити наступ на Рафах в рамках справи Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у Газі.

28 травня Алжир розповсюдив проєкт резолюції Ради Безпеки ООН з вимогою припинити бойові дії в Рафаху і планує винести його на голосування цього тижня. США наклали вето на кілька резолюцій про припинення вогню в Газі.

Ситуація погіршується

Ізраїльський безпілотник завдав удару по наметах біля польового шпиталю на узбережжі Середземного моря на захід від Рафаха, в результаті чого загинула щонайменше 21 людина, в тому числі 13 жінок, повідомило Міністерство охорони здоров'я Гази.

Свідок Ахмед Нассар розповів, що в результаті удару загинули чотири його двоюрідні сестри, деякі з їхніх чоловіків і дітей, а також було зруйновано або пошкоджено кілька наметів. Більшість з тих, хто жив у цьому наметі, втекли з цього ж району міста Газа на початку війни.

“Вони ні до чого не причетні”, — сказав він.

Нетаньягу пообіцяв не зупинятися на досягнутому в Рафаху, заявивши, що ізраїльські війська повинні увійти в місто, щоб ліквідувати ХАМАС і повернути заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня, який спровокував війну.

У своєму розслідуванні недільного смертоносного удару і обстрілу ізраїльські військові оприлюднили супутникові фотографії того, що, за їхніми словами, було позицією для запуску ракет ХАМАС, розташованою приблизно в 40 метрах від району сараїв, який був об'єктом обстрілу. На фото видно, що сама пускова установка не була уражена.

За словами Нетаньягу, ізраїльські військові літаки використовували найменші бомби — дві боєголовки з 17-кілограмовими боєголовками. “Наші боєприпаси самі по собі не змогли б викликати пожежу такого розміру”, — зазначив він.

Хагарі сказав, що пожежа була “руйнівним інцидентом, якого ми не очікували” і спалахнула через “непередбачувані обставини”.

Тим не менш, удари спровокували втечу людей з районів на захід від Рафаха. Саїд аль-Масрі, мешканець Рафаха, сказав, що багато сімей прямують до багатолюдного району Мувасі або до Хан-Юніса, південного міста, яке зазнало значних руйнувань за місяці бойових дій.

“Ситуація в Рафаху погіршується”, — сказав аль-Масрі.

Що з медициною

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що два медичних заклади в Тель ас-Султані не працюють через інтенсивні бомбардування поблизу. Благодійна організація “Медична допомога палестинцям”, що працює на всій території Гази, повідомила, що медичний центр в Тель-а-Султані та Індонезійський польовий госпіталь були заблоковані, а медики, пацієнти і переміщені особи опинилися в пастці.

Більшість лікарень Гази більше не функціонують. Кувейтська лікарня Рафаха закрилася в понеділок після того, як під час страйку біля її входу загинули двоє медпрацівників.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що жертви недільного страйку і обстрілу “абсолютно перевантажили” польові госпіталі в цьому районі, які вже відчувають нестачу медикаментів для лікування важких опіків.

“Це вимагає інтенсивної терапії, це вимагає електроенергії, це вимагає медичних послуг високого рівня, — сказала докторка Маргарет Гарріс журналістам у Женеві. — Ми все частіше стикаємося з проблемою відсутності висококваліфікованих лікарів і медсестер, тому що вони були вимушені покинути свої домівки”.

Гуманітарна проблема

Війна почалася, коли 7 жовтня ХАМАС та інші бойовики несподівано увірвалися на південь Ізраїлю, вбивши близько 1200 цивільних осіб і викравши близько 250. Понад 100 були звільнені під час тижневого перемир'я в листопаді в обмін на палестинців, ув'язнених Ізраїлем.

Ізраїль відповів на напад масованим повітряним, наземним і морським наступом, в результаті якого загинуло щонайменше 36 096 палестинців, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази, яке не робить різниці між бойовиками і цивільними особами у своїх підрахунках. Близько 80% 2,3-мільйонного населення Гази було змушене покинути свої домівки, а представники ООН заявляють, що частина території переживає голод.

Бої в Рафаху зробили майже неможливим для гуманітарних організацій ввезення і розподіл допомоги на півдні Гази.

Ізраїльські військові заявляють, що з початку операції вони дозволили сотням вантажівок в'їхати через сусідній контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, але гуманітарні організації кажуть, що через бойові дії доступ до цієї допомоги з боку Гази вкрай ускладнений.

За даними ООН, за останні три тижні через Керем-Шалом вдалося зібрати допомогу лише зі 170 вантажівок. Менші обсяги допомоги також надходили через два контрольно-пропускні пункти на півночі і морем через побудований США плавучий пірс, але це далеко не 600 вантажівок на день, які, за словами гуманітарних організацій, необхідні для надання допомоги. А сам пірс прибирають на ремонт.

Нагадаємо, премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль “залишиться один” у війні проти угруповання ХАМАС, якщо це буде необхідно.

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