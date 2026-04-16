Удар по російському НПЗ в Туапсе: в Генштабі розповіли подробиці

Пожежа на НПЗ в Туапсе / © із соцмереж

У Генштабі ЗСУ підтвердили успішний удар Сил оборони України по російському нафтопереробному заводу «Туапсинский» в Краснодарському краї РФ.

Про це йдеться у вечірньому повідомленні Генштабу в четвер, 16 квітня.

У ЗСУ наголосили, що Туапсинський НПЗ активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Це підприємство здійснює перероблення нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік.

«Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Масштаби збитків уточнюються», — повідомили в Генштабі.

Як стало відомо ТСН.ua, атаку на російські стратегічні об’єкти в Туапсе здійснили безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (СБС, ССО, ГУР МОУ).

Як повідомили джерела в СБУ, дрони вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотерміналу порту, який є єдиним виробничим комплексом із Туапсинським НПЗ.

«Цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту. Комплекс належить компанії "Роснефть". Внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського терміналу і Туапсинського НПЗ», — повідомили співрозмовники в українській спецслужбі.

Після влучань зафіксовано сильну пожежу.

Під час атаки також була уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е.

«Служба безпеки продовжує завдавати системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка забезпечує ворога ресурсами, зокрема фінансовими, для ведення війни проти України. "Бавовна" на російських НПЗ палатиме й надалі, оскільки вони є абсолютно законними воєнними цілями», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, після удару безпілотників по нафтопереробному завод «Роснефти» в російському місті Туапсе стовп чорного диму розтягнувся на більш ніж 150 км.