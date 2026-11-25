Хакер. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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У Центральному розвідувальному управлінні США (ЦРУ) та щонайменше двох інших американських розвідувальних відомствах нещодавно виявили порушення кібербезпеки, яке призвело до компрометації частини несекретної інформації. Йдеться про несанкціонований доступ до системи аналізу розвідданих із відкритих джерел.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців та інших осіб, обізнаних із ситуацією.

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Окрім ЦРУ, порушення кібербезпеки виявили в Національному агентстві геопросторової розвідки (NGA) та Офісі директора національної розвідки США.

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За інформацією співрозмовників видання, зловмисники отримали доступ до комп’ютерної мережі, яка використовується для пошуку та аналізу розвідувальної інформації з відкритих джерел (OSINT).

Наразі невідомо, який саме обсяг інформації було скомпрометовано. Водночас джерела наголошують, що секретні дані не постраждали. Один зі співрозмовників також повідомив, що виявлену проблему вже вдалося усунути.

В Офісі директора національної розвідки заявили, що інцидент не спричинив збоїв у роботі критично важливих систем. У ЦРУ від коментарів відмовилися.

Хакерам міг допомагати штучний інтелект

За попередніми оцінками, до атаки могли бути причетні хакери, які використали інструмент на основі штучного інтелекту під назвою Artex.

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Цей інструмент створив китайський інженер. Спочатку його розробляли для допомоги організаціям у виявленні та усуненні вразливостей кібербезпеки, однак згодом зловмисники пристосували його для проведення атак.

Після того як Artex став загальнодоступним у липні, дослідники кібербезпеки пов’язали його з десятками атак на компанії в різних країнах, зокрема Японії та Південній Кореї.

Хто саме стоїть за зламом американських розвідувальних систем, слідчі поки не встановили. Водночас використання цього інструменту та інші початкові ознаки можуть вказувати на можливу причетність Китаю. Пекін традиційно відкидає звинувачення у причетності своїх спецслужб до кібератак.

Інцидент викликав додаткове занепокоєння американських посадовців, оскільки останнім часом одразу кілька федеральних установ повідомили про проблеми з кібербезпекою.

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У США фіксують серію кіберінцидентів

Злам розвідувальних відомств стався на тлі інших нещодавніх інцидентів у державних структурах США.

Зокрема, минулого тижня стало відомо про кібератаку на Національний інформаційний центр злочинності ФБР — загальнонаціональну базу даних, якою користуються правоохоронні органи для обміну інформацією про підозрюваних у злочинах.

Також Міністерство сільського господарства США виявило інцидент із кібербезпекою, через який довелося відключити частину внутрішніх застосунків.

Водночас багатоденне відключення внутрішньої секретної мережі Агентства національної безпеки США (АНБ) минулого тижня, за словами посадовців, не було пов’язане з кібератакою.

Американські чиновники наголошують, що кіберінциденти давно стали частиною повсякденних загроз для державних установ і приватного сектору. Водночас серія нещодавніх порушень безпеки посилила занепокоєння щодо вразливості урядових інформаційних систем.

Нагадаємо, нещодавно масштабний глобальний збій стався у роботі сервісів Microsoft — користувачі по всьому світу скаржилися на недоступність пошти Outlook, месенджера Teams, ШІ-асистента Copilot та інших продуктів екосистеми Microsoft 365.

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