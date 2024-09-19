Удар по складу ЗС РФ у Торопці: в Мережі показали наслідки масованої атаки 

В ніч проти 18 вересня сталася масована атака на склад з боєприпасами та ракетами в місті Торопець, що у Тверській області Російської Федерації.

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" опублікував супутникові знімки Planet Labs, які демонструють наслідки руйнувань.

На знімках з супутника Planet Labes видно наслідки пожежі, яка ще тривала сьогодні станом на 15:30 за київським часом, а також вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що вибухнули.

Нагадаємо, 18 вересня дрони СБУ, ГУР і ССО успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області.

Цей арсенал, де зберігаються ракети, боєприпаси та вибухові матеріали, був побудований 2018 року. За інформацією Міноборони РФ, склад відповідав найвищим світовим стандартам і кожне його сховище може вмістити до 240 тонн боєприпасів.

Експерти порталу Defense Express припускають, що під час атаки на склад у Торопці могли бути задіяні нові українські реактивні дрони "Паляниця".

Губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомив, що вибухи сталися начебто через падіння уламків дронів, та оголосив про евакуацію найближчих населених пунктів. Тим часом сейсмологи зафіксували ще один наслідок підриву складів у Торопці – землетрус силою 2 бали за шкалою Ріхтера.

ЗМІ показали нові супутникові знімки наслідків удару по складу у Торопці

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