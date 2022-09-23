Удар по "скрєпах": у регіонах РФ вводять "сухий закон" через мобілізацію

Судячи з кадрів із соцмереж, мобілізовані продовжують вести "звичайний" для більшості росіян спосіб життя.

У регіонах Росії вводять "сухий закон" через оголошену Путіним мобілізацію.

Про це пишуть місцеві російські ЗМІ.

За інформацією Тайга.info, у Забайкальському краї запровадили "сухий закон" у деяких містах та районах.

Так, заборону на продаж алкоголю запровадили у закритому місті Горний, місті Борзя, селищі Піщанка на території Чити, йдеться у постанові крайового уряду. Рішення ухвалено через указ про "часткову" мобілізацію. У Горному, Борзі та Піщанці розташовані військові частини.

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Крім того, у всіх муніципалітетах Забайкалля встановлено обмеження на продаж спиртного у радіусі 300 метрів від будівель військкоматів. У постанови немає дати закінчення. Вона ухвалена на період мобілізації, у якої, за указом Путіна, немає кінцевої дати.

У кількох районах Бурятії також введено заборони, пише Іnfpol.

У селах Іволгінськ, Кабанськ і в усьому Тарбагатайському районі, згідно з постановою адміністрації, забороняється продаж спиртного до кінця вересня в інші години, крім як з 11:00 до 18:00 години.

Як виявилось, у Бурятії і до цього рішення були дні, коли діяв "сухий закон".

Жителям Бурятії заборонено продавати алкоголь навесні (коли у школах проходять останні дзвінки), у міжнародний день захисту дітей 1 червня, у День міста, під час Сурхарбану (бурятське спортивне народне свято. – Ред.) та 1 вересня. Порушників карають штрафами.

Зазначимо, що в Мережі вже з'являються відео із п'яними мобілізованими росіянами. Нерідко між ними виникають бійки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Кремля про мобілізацію – відверте визнання, що їхня кадрова армія не витримала і посипалася в Україні.

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