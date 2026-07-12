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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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281
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Удар по Сизранському НПЗ у РФ — стало відомо, хто це зробив (відео)

Масштаб пошкоджень і остаточні результати ураження уточнюються.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Сили оборони знищують НПЗ РФ

Сили оборони знищують НПЗ РФ / © Associated Press

У Самарській області Росії дронами був атакований Сизранський нафтопереробний завод. Відстань від українського кордону до цілі становить понад 800 км.

Цю інформацію підтвердили у Генштабі.

«У ніч проти 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади „Птахи Мадяра“ у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області РФ. На території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у російському місті Сизрань (Самарська область) пролунала низка вибухів через атаку дронів.

Сизранський НПЗ — один із найбільших нафтопереробних заводів «Роснефти» та ключове підприємство південного Поволжя. Його річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в рф. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і бітум.

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Дата публікації
Кількість переглядів
281
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