Удар по Таганрогу: уражено завод "Атлант Аеро" з виробництва дронів

Атака на об’єкти в Росії / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ та підрозділи ВМС завдали удару по виробничих корпусах російського заводу «Атлант Аеро» у Таганрозі. Через влучання на заводі прогриміла серія гучних вибухів та виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Підприємство «Атлант Аеро» забезпечує повний виробничий цикл — від проєктування до випробувань — ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також виготовляє окремі компоненти для БпЛА «Оріон», які використовують окупаційні війська.

Ураження цього заводу призведе до скорочення виробництва безпілотників і суттєво послабить технічні можливості загарбників у проведенні розвідувально-ударних операцій із застосуванням дронів.

Як пояснили в СБУ, кожна зупинена виробнича лінія означає сотні безпілотників, які не зможуть атакувати українські міста, не забиратимуть життя цивільних і не нищитимуть житло мирних людей.

У спецслужбі анонсували, що «бавовна» на об’єктах російського військово-промислового комплексу триватиме.

Нагадаємо, завод «Атлант-Аеро» у Таганрозі вже не вперше перебуває під атакою. У червні 2025 року по ньому били безпілотники. Як інформував тоді керівник українського ЦПД Андрій Коваленко, це стратегічне підприємство виробляє компоненти для ударних дронів «Оріон», комплексів РЕБ та систем управління FPV-дронами.