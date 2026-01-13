- Дата публікації
Удар по Таганрогу: уражено завод "Атлант Аеро" з виробництва дронів
Це підприємство забезпечувало повний цикл виробництва ударних БпЛА «Молнія» та «Оріон» для окупаційних військ.
Центр спецоперацій «Альфа» СБУ та підрозділи ВМС завдали удару по виробничих корпусах російського заводу «Атлант Аеро» у Таганрозі. Через влучання на заводі прогриміла серія гучних вибухів та виникла пожежа.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Підприємство «Атлант Аеро» забезпечує повний виробничий цикл — від проєктування до випробувань — ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також виготовляє окремі компоненти для БпЛА «Оріон», які використовують окупаційні війська.
Ураження цього заводу призведе до скорочення виробництва безпілотників і суттєво послабить технічні можливості загарбників у проведенні розвідувально-ударних операцій із застосуванням дронів.
Як пояснили в СБУ, кожна зупинена виробнича лінія означає сотні безпілотників, які не зможуть атакувати українські міста, не забиратимуть життя цивільних і не нищитимуть житло мирних людей.
У спецслужбі анонсували, що «бавовна» на об’єктах російського військово-промислового комплексу триватиме.
Нагадаємо, завод «Атлант-Аеро» у Таганрозі вже не вперше перебуває під атакою. У червні 2025 року по ньому били безпілотники. Як інформував тоді керівник українського ЦПД Андрій Коваленко, це стратегічне підприємство виробляє компоненти для ударних дронів «Оріон», комплексів РЕБ та систем управління FPV-дронами.