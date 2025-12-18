Удар по танкеру в РФ: попередньо стало відомо назву судна та деталі про загиблих

Танкер / © із соцмереж

Танкер у російському порту, який ймовірно потрапив під удар “добрих дронів”, має назву «Валерій Гончаров». За наявною інформацією, внаслідок атаки загинули двоє членів екіпажу. Обставини інциденту та характер ушкоджень судна наразі уточнюються.

Відомо, що судно було збудоване у 1969 році як суховантажний теплохід. У 2004 році його переобладнали з суховантажу в нафтоналивний танкер за проєктом 156ST/5009.

Після модернізації судно призначалося для перевезення нафтопродуктів усіх класів. Офіційних коментарів російської влади щодо причин удару та деталей загибелі членів екіпажу станом на цей момент немає.

Нагадаємо, що 18 грудня відбулася масштабна нічна атака "добрих дронів" на півдні РФ: вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську.