Удар по великих містах Росії: жителі мегаполісів залишаться без елітних машин та брендового одягу

З російського ринку у 2022 році пішли великі закордонні компанії та світові бренди.

Через те, що лакшері-індустрія залишає Росію, жителі мегаполісів там вже не побачать елітних машин, техніки, брендового одягу.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав доктор економічних наук, громадський діяч і ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

Водночас, за словами експерта, не лише столичні росіяни відчують дефіцит світових брендованих товарів, а й жителі провінції зіткнуться з труднощами.

“Навіть жителі глибинки відчують, наприклад, відсутність “Боїнга”, Airbus. Чому? Тому що вони літають цими літаками, а на них літати вже не дуже безпечно. Багато фірм стоятимуть. Тому що “канібалізм” технологічний теж має межі. Тобто труднощі частково відчують навіть мешканці глибинки, які й не знають про такі компанії”, — пояснив Савченко.

У РФ подорожчає продукція і зросте інфляція, що обмежить доходи громадян країни, однак найбільший удар — відхід великих компаній.

"І жителі великих міст уже відчувають це. Раніше — тільки бачили у вітринах відсутність, а зараз уже відчувають на своєму гаманці”, — додав експерт.

Ми вже зазначали. що російську економіку почало лихоманити.

Так, у РФ визнали, що не повернуть заблоковані за кордоном активи.

Нагадаємо і про дефолт в Росії за суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття

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