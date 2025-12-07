ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
573
Час на прочитання
2 хв

Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп

Президент США тисне на Мадуро, щоб підірвати авторитет Путіна, вважають західні ЗМІ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив репост статті колумніста Fox News Девіда Маркуса, в якій автор припускає, що діями та ультиматумами для Венесуели президент США тисне на президента РФ Володимира Путіна.

У статті автор пише, що закриття повітряного простору над Венесуелою, а також надання лідеру цієї держави Ніколасу Мадуро тижня для того, щоб покинути країну — це сигнали для Путіна.

«Агресія Трампа щодо Венесуели — попередження для Путіна. Союзницькі держави Росії падають одна за одною, оскільки Трамп посилює тиск на Москву через війну в Україні», — вважає він.

Автор матеріалу підкреслює, що перемога Трампа над Мадуро може допомогти припинити війну в Україні. Нібито таким чином Трамп поступово підриває авторитет союзників Путіна по всьому світу.

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на чотири джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп 21 листопада в телефонній розмові давав Ніколасу Мадуро час для виїзду з Венесуели перед тим, як оголосив про закриття повітряного простору над країною.

Мадуро сказав Трампу, що готовий покинути Венесуелу за умови, якщо йому і членам його сім’ї буде надано повну амністію, включно з відміною всіх санкцій США і припиненням розгляду справи, яку проти нього веде Міжнародний кримінальний суд.

За словами трьох співрозмовників, він також попросив скасувати санкції щодо понад 100 венесуельських чиновників, багатьох із яких США звинувачують у порушенні прав людини, наркотрафіку або корупції.

Однак Трамп нібито відхилив більшість його прохань під час телефонної розмови, яка тривала менш як 15 хвилин. Він також сказав Мадуро, що в того є тиждень, щоб покинути Венесуелу разом зі своєю сім’єю.

До того газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що Трамп у розмові з Мадуро погрожував йому застосувати силу, якщо той не залишить посаду добровільно.

28 листопада американський президент заявив, що США «дуже скоро» почнуть операції проти підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

Дата публікації
Кількість переглядів
573
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie