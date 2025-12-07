Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив репост статті колумніста Fox News Девіда Маркуса, в якій автор припускає, що діями та ультиматумами для Венесуели президент США тисне на президента РФ Володимира Путіна.

У статті автор пише, що закриття повітряного простору над Венесуелою, а також надання лідеру цієї держави Ніколасу Мадуро тижня для того, щоб покинути країну — це сигнали для Путіна.

«Агресія Трампа щодо Венесуели — попередження для Путіна. Союзницькі держави Росії падають одна за одною, оскільки Трамп посилює тиск на Москву через війну в Україні», — вважає він.

Автор матеріалу підкреслює, що перемога Трампа над Мадуро може допомогти припинити війну в Україні. Нібито таким чином Трамп поступово підриває авторитет союзників Путіна по всьому світу.

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на чотири джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп 21 листопада в телефонній розмові давав Ніколасу Мадуро час для виїзду з Венесуели перед тим, як оголосив про закриття повітряного простору над країною.

Мадуро сказав Трампу, що готовий покинути Венесуелу за умови, якщо йому і членам його сім’ї буде надано повну амністію, включно з відміною всіх санкцій США і припиненням розгляду справи, яку проти нього веде Міжнародний кримінальний суд.

За словами трьох співрозмовників, він також попросив скасувати санкції щодо понад 100 венесуельських чиновників, багатьох із яких США звинувачують у порушенні прав людини, наркотрафіку або корупції.

Однак Трамп нібито відхилив більшість його прохань під час телефонної розмови, яка тривала менш як 15 хвилин. Він також сказав Мадуро, що в того є тиждень, щоб покинути Венесуелу разом зі своєю сім’єю.

До того газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що Трамп у розмові з Мадуро погрожував йому застосувати силу, якщо той не залишить посаду добровільно.

28 листопада американський президент заявив, що США «дуже скоро» почнуть операції проти підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.