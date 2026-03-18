Удар по верхівці влади: в Ірані підтвердили загибель ключового посадовця

В Ірані підтвердили загибель секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані. Про це повідомили іранські державні джерела.

За їхніми даними, високопосадовець загинув унаслідок цілеспрямованого удару по Тегерану.

Разом із ним загинули його син, заступник із питань безпеки та кілька охоронців.

Удар по верхівці іранської влади

Раніше ізраїльська сторона заявляла, що Ларіджані був ціллю удару по Ірану.

Він вважався одним із найвпливовіших політиків країни та ключовою фігурою у сфері національної безпеки.

Хто такий Ларіджані

Алі Ларіджані був одним із найближчих до іранського керівництва чиновників і відігравав важливу роль у формуванні безпекової політики держави.

За даними відкритих джерел, він також виступав одним із ключових переговорників Ірану у питаннях національної безпеки.

Загибель Ларіджані може суттєво вплинути на баланс сил в Ірані та подальший розвиток конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше в Ірані підтвердили загибель міністра оборони і трьох високопоставлених чиновників.