Удар по військових об'єктах Ірану міг бути операцією розвідки Ізраїлю – WSJ

Нещодавно в Ірані були атаковані об'єкти, де виробляли зброю.

Спецслужби Ізраїлю "Моссад" завдали удару по оборонному комплексу в Ірані, застосувавши безпілотник. Атака відбулася на тлі пошуків нових способів стримати ядерні та військові амбіції Тегерана, чим активно займаються США та Ізраїль.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США та людей, знайомих з операцією.

Зазначається, що ​​"Моссад" мав на меті атакувати об'єкт Міністерства оборони в Ісфахані в центральній частині Ірану.

На супутникових фото видно, що дах об'єкта отримав незначні пошкодження, але люди назвали місію успішною, не уточнюючи подробиць.

Ці свідчення суперечать заявам іранських офіційних осіб, які стверджують, що система ППО країни відбила спробу нападу на склад боєприпасів, яка завдала мінімальної шкоди.

Удар по військових об'єктах Ірану

У ніч проти 29 січня серія потужних вибухів сталася на об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Декілька великих військових об'єктів були атаковані безпілотниками-камікадзе. За неофіційними даними, вибухи пролунали, зокрема, на заводі з виробництва безпілотників Shahed та нафтопереробному підприємстві.

За даними видання Jerusalem Post, масштаби пошкоджень набагато більші, ніж про це заявив Іран. Там наголосили, що влада цієї держави часто приховує реальні втрати та визнає їх тільки тоді, коли у відкритий доступ публікуються знімки з супутника.

Поки жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи.

Аналітики й оглядачі впливових ЗМІ припускають, що за вибухами стоїть Ізраїль, який прагне завадити мілітаризації Ірана і реалізації іранської ядерної програми. Ізраїльські офіційні особи цю інформацію не коментують.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з держсекретарем США в Єрусалимі запевнив, що його країна разом зі Сполученими Штатами Америки зробить все, щоб Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставлення.

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