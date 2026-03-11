ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
2 хв

Удар по заводу "Кремній Ел" у Брянську: наслідки показали на супутникових знімках

Для відновлення роботи підприємства, яке забезпечує електронною начинкою ракети держави-агресорки, росіянам доведеться проводити повну реконструкцію ураженого цеху.

Богдан Скаврон
Наслідки удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську

Наслідки удару по заводу «Кремній Ел» у Брянську / © "КіберБорошно"

У Мережі з’явилися супутникові знімки російського заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську, по якому напередодні, 10 березня, Сили оборони України завдали ракетного удару.

На фото, опублікованих OSINT-проєктом «КіберБорошно», видно катастрофічні наслідки для підприємства, що забезпечує електронною начинкою ракети держави-агресорки.

Для порівняння аналітики опублікували супутникові знімки підприємства до та після удару.

Як свідчать фото, влучання ракет Storm Shadow призвели до значних руйнувань.

«Аналізуючи супутникові знімки, можемо підтвердити влучання 5 ракет по корпусу №4… Інше влучання зафіксовано поза заводом», — повідомили оглядачі OSINT-проєкту.

Аналітики припускають, що для відновлення роботи підприємства росіянам доведеться проводити повну реконструкцію ураженого цеху.

Це фактично означає виведення об’єкта з експлуатації на тривалий термін.

Що відомо про удар по заводу «Кремній Ел»

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», який є важливим для виробництва високоточної російської зброї. Підприємство виготовляє напівпровідники та мікросхеми — фактично «мізки» ракет, зокрема «Іскандерів».

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що ЗСУ вдарили по важливому об’єкту у Брянську в РФ — заводу, що виготовляє системи управління для всіх видів російських ракет.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що ураження підприємства з виробництва електроніки в російському місті Брянську може призупинити виготовлення державою-агресоркою нових ракет.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилися фото наслідків удару по виробничих потужностях російського хімзаводу, де виготовляли аміачну селітру — один з компонентів вибухових речовин для боєприпасів армії держави-агресорки.

