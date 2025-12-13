Удар по "зерновому коридору": росіяни поцілили у турецьке судно в Чорному морі

Судно в морі /Ілюстративне фото

Реклама

Росія вчергове грубо порушила закони війни та норми міжнародного морського права, атакувавши цивільне судно у Чорному морі. Ціллю окупантів став суховантаж VIVA, який рухався узгодженим морським коридором.

Про інцидент повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

Удар у відкритому морі

Атака сталася вдень суботи, 13 грудня. Судно VIVA прямувало з вантажем соняшникової олії до Єгипту. Важливо зазначити, що удар було завдано не в порту, а у відкритому морі — у виключній морській економічній зоні України.

Реклама

«РФ нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА… поза межами дії українських ППО», — зазначили у ВМС.

Це свідчить про те, що ворог навмисно обирає цілі там, де цивільні судна найбільш беззахисні.

На борту — громадяни Туреччини

Особливого резонансу події додає той факт, що екіпаж судна складався з громадян Турецької Республіки.

«На судні 11 громадян Турецької Республіки», — йдеться у повідомленні військових.

Реклама

ВМС України оперативно вийшли на зв’язок із капітаном. Морська пошуково-рятувальна служба була приведена у готовність, але, на щастя, евакуація не знадобилася. Екіпаж не постраждав, а судно продовжило рух до порту призначення в Єгипті.

Порушення правил ведення війни

Українські військові наголошують: такі дії є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо щодо міжнародного права, яке застосовується до збройних конфліктів на морі. Росія свідомо зазіхає на свободу судноплавства.

«Але Україну не зламати — ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море!» — підсумували у ВМС ЗСУ.

Дата публікації 19:04, 13.12.25 Кількість переглядів 2 РФ завдала удару по турецькому судну у Чорному морі

Нагадаємо, напередодні у порту Чорноморська внаслідок російської атаки було пошкоджено судно турецької компанії. В Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря, і закликали сторони припинити удари по портовій інфраструктурі.