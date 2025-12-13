- Дата публікації
Категорія
Світ
Удар по "зерновому коридору": росіяни поцілили у турецьке судно в Чорному морі
Російський безпілотник завдав цілеспрямованого удару по цивільному судну VIVA, яке перевозило соняшникову олію «зерновим коридором». На момент атаки на борту перебували 11 громадян Туреччини.
Росія вчергове грубо порушила закони війни та норми міжнародного морського права, атакувавши цивільне судно у Чорному морі. Ціллю окупантів став суховантаж VIVA, який рухався узгодженим морським коридором.
Про інцидент повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.
Удар у відкритому морі
Атака сталася вдень суботи, 13 грудня. Судно VIVA прямувало з вантажем соняшникової олії до Єгипту. Важливо зазначити, що удар було завдано не в порту, а у відкритому морі — у виключній морській економічній зоні України.
«РФ нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА… поза межами дії українських ППО», — зазначили у ВМС.
Це свідчить про те, що ворог навмисно обирає цілі там, де цивільні судна найбільш беззахисні.
На борту — громадяни Туреччини
Особливого резонансу події додає той факт, що екіпаж судна складався з громадян Турецької Республіки.
«На судні 11 громадян Турецької Республіки», — йдеться у повідомленні військових.
ВМС України оперативно вийшли на зв’язок із капітаном. Морська пошуково-рятувальна служба була приведена у готовність, але, на щастя, евакуація не знадобилася. Екіпаж не постраждав, а судно продовжило рух до порту призначення в Єгипті.
Порушення правил ведення війни
Українські військові наголошують: такі дії є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо щодо міжнародного права, яке застосовується до збройних конфліктів на морі. Росія свідомо зазіхає на свободу судноплавства.
«Але Україну не зламати — ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море!» — підсумували у ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, напередодні у порту Чорноморська внаслідок російської атаки було пошкоджено судно турецької компанії. В Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря, і закликали сторони припинити удари по портовій інфраструктурі.