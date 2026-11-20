Удар по Калейкіно / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські військові завдали удару по одному з ключових вузлів нафтопроводу «Дружба» в Татарстані. На станції «Калейкіно» під удар потрапили одразу три великі резервуари.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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19 листопада поблизу міста Альметьєвськ, приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту, було уражено нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно-1». За підтвердженою інформацією, на території об’єкта загорівся один резервуар, ще два зазнали пошкоджень.

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«Масштаб втрат видно з того, що стоїть за абревіатурою. Кожен РВСПА-50000 — сталева споруда діаметром близько 60 метрів і заввишки з шестиповерховий будинок, розрахована на зберігання до 50 тисяч кубометрів нафти», — зазначили в Генштабі.

Усередині резервуара встановлений плавучий понтон, який перебуває на поверхні нафти та допомагає зменшувати її випаровування. Для спорудження одного такого об’єкта використовують сотні тонн сталі.

Будівництво резервуара триває місяцями. Його встановлюють на спеціальному фундаменті, поступово зварюють сталеві стінки, а після завершення робіт проводять випробування водою.

«Купити чи відновити таку конструкцію за день неможливо, а тут під ударом опинилися одразу три», — додали військові.

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У відомстві зазначають, що саме через «Калейкіно» проходить нафта з різних російських регіонів. На об’єкті її приймають, змішують і спрямовують на нафтопереробні підприємства та в систему «Дружба».

У Генштабі уточнили наслідки удару по Ільському НПЗ

Водночас Генштаб оприлюднив уточнені дані щодо наслідків удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, який відбувся 18 листопада.

На підприємстві підтверджено знищення одного резервуара РВС-5000. Ще вісім нафтових ємностей зазнали пошкоджень: сім типу РВС-5000 та одна РВС-1000.

Ураження також зафіксували на ділянці нафтопроводу. Крім того, пошкоджено шість будівель, серед яких п’ять технічних і одна складська. Оцінювання завданих збитків триває.

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«Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України», — додали в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії — підприємству «Газпром нефтехім Салават» у Республіці Башкортостан.

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