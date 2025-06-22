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Удар США по Ірану: Трамп заявив про знищення ядерних об’єктів та пригрозив новими атаками
Президент США Дональд Трамп заявив про повне знищення трьох стратегічних цілей і пригрозив Ірану ще потужнішими ударами в разі подальшого спротиву.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські військові здійснили успішну операцію проти трьох ключових ядерних об’єктів Ірану — Фордо, Натанза та Ісфахана.
Про це він заявив у зверненні до американської нації.
«Нещодавно американські військові завдали масованих високоточних ударів по трьох ключових ядерних об’єктах іранського режиму — Фордо, Натанзі та Ісфахані. Всі чули ці назви протягом багатьох років, коли вони будували це жахливо руйнівне підприємство», — заявив Трамп.
За його словами, метою ударів було повністю знищити іранську програму зі збагачення урану та покласти край ядерній загрозі з боку, як він висловився, «держави-спонсора тероризму номер один у світі».
«Ці об’єкти всі знали протягом багатьох років — як частину страшенно руйнівного проєкту. Сьогодні я можу заявити всьому світу: ці удари стали видовищним військовим успіхом. Ядерні об’єкти Ірану були повністю знищені», — наголосив президент.
Він також заявив, що тепер Іран «змушений шукати миру».
«Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими», — заявив Трамп.
Американський президент згадав про іранські погрози на адресу США та Ізраїлю, а також про загибель та поранення американських військових внаслідок дій Ірану. Окремо він звинуватив генерала Касема Сулеймані у численних смертях.
«Я ще давно вирішив, що не дозволю цьому тривати — і цього більше не буде», — наголосив він.
У своєму зверненні Трамп подякував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху та ізраїльським військовим за спільні дії.
«Ми працювали як команда, як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше, і ми пройшли довгий шлях до того, щоб стерти цю жахливу загрозу для Ізраїлю. Я хочу подякувати ізраїльським військовим за чудову роботу, яку вони виконали», — підсумував президент США.
Раніше повідомлялося, що військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп намагався таємно організувати зустріч між високопоставленими американськими та іранськими офіційними особами в Стамбулі.