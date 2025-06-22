Удар США по Ірану: у NYT пояснили, чим може обернутися авантюра Трампа

Трамп проти Ірану / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп робить ставку на те, що Сполучені Штати зможуть відбити будь-яку відповідь Ірану на знищення його ядерних об’єктів. Крім цього, він вважає, що атака зруйнувала шанси режиму на відновлення своєї нуклеарної програми.

Про це пише The New York Times.

Головна ставка Трампа

Протягом останніх двох десятиліть Сполучені Штати використовували санкції, саботаж, кібератаки та дипломатичні переговори, щоб спробувати уповільнити довгий шлях Ірану до ядерної зброї.

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Сьогодні, приблизно о 2:30 ранку, президент Трамп розв’язав демонстрацію грубої військової потужності, якої кожен з його чотирьох останніх попередників навмисно уникав, боячись втягнути Сполучені Штати у війну на Близькому Сході. Головною ціллю був глибоко закопаний центр збагачення урану у Фордо, до якого Ізраїль не зміг дістатися.

«Для пана Трампа рішення атакувати ядерну інфраструктуру ворожої країни є найбільшою — і потенційно найнебезпечнішою — авантюрою його другого терміну», — пишуть у NYT.

Найімовірніше, Трамп переконаний, що Сполучені Штати зможуть відбити будь-яку відповідь, яку керівництво Ірану накаже вжити проти понад 40 000 американських військовослужбовців, розкиданих по базах по всьому регіону. Усі вони перебувають в межах досяжності ракетного флоту Тегерана, навіть після восьми днів безперервних атак Ізраїлю. Американський лідер також сподівається, що зможе стримати значно ослаблений Іран від використання його звичних методів — тероризму, захоплення заручників та кібератак — як більш непрямого напрямку атаки для помсти.

Головна ставка Трампа полягає в тому, що США знищили шанси Ірану коли-небудь відновити свою ядерну програму. Це амбітна мета: Іран чітко дав зрозуміти, що у разі нападу він вийде з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та перенесе свою величезну програму під землю. Саме тому Трамп зосередив стільки уваги на знищенні Фордо, об’єкта, який Іран таємно побудував у середині 2000-х років, про який публічно говорив президент Барак Обама у 2009 році. Там Іран виробляв майже все паливо, яке, ймовірно, придатне для використання в бомбах, що найбільше стривожило Сполучені Штати та їхніх союзників.

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У суботу ввечері помічники пана Трампа говорили цим союзникам, що єдиною місією Вашингтона є знищення ядерної програми. Вони описали складний удар як обмежений, стриманий захід, подібний до спецоперації, в результаті якої було вбито Усаму бен Ладена у 2011 році.

«Вони прямо сказали, що це не було оголошенням війни», — сказав один високопоставлений європейський дипломат. Проте Ладен убив 3000 американців, а Іран ще не створив бомбу.

«Адміністрація стверджує, що вона брала участь в акті превенції, прагнучи ліквідувати загрозу, а не іранський режим. Але далеко не зрозуміло, чи сприймуть іранці це саме так», — пише NYT.

У короткому зверненні з Білого дому в суботу ввечері, в оточенні віцепрезидент Дж. Д. Венса, державного секретаря Марко Рубіо та міністра оборони Піта Хегсета, Трамп погрожував Ірану більшими руйнуваннями, якщо він не підкориться його вимогам.

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«Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими. Або буде мир, або для Ірану буде трагедія, набагато більша, ніж ми бачили за останні вісім днів. Пам’ятайте, що залишилося багато цілей», — зазначив Трамп.

Він пообіцяв, що якщо Іран не поступиться, він переслідуватиме іранців «з точністю, швидкістю та майстерністю».

По суті, пан Трамп погрожував розширити своє військове партнерство з Ізраїлем, який останні вісім днів систематично атакував вище військове та ядерне керівництво Ірану, вбиваючи їх «у їхніх ліжках, лабораторіях та бункерах».

Але потім, кілька днів тому, пан Трамп розмірковував у своїй соціальній мережі про здатність Сполучених Штатів убити 86-річного верховного лідера Ірану, аятоллу Алі Хаменеї, «будь-коли, коли він захоче». А в суботу ввечері він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати повністю за це, і що, всупереч заяві пана Рубіо, країна тепер глибоко залучена.

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Тепер, зупинивши можливості Ірану щодо збагачення урану, Трамп явно сподівається, що зможе скористатися визначним моментом — слабкістю, яка дозволила американським бомбардувальникам B-2 залітати на іранську територію та злітати з неї майже без опору.

Після запеклої відповіді Ізраїлю на терористичні атаки 7 жовтня 2023 року, в результаті яких загинуло понад тисячу ізраїльських мирних жителів, Іран раптово втратив своїх посередників, ХАМАС та Хезболлу. Його найближчий союзник, сирійський Башар Асад, був змушений втекти з країни. А Росія та Китай, які утворили партнерство за зручністю з Іраном, ніде не зникли після нападу Ізраїлю на країну.

Залишилася лише ядерна програма як головний захист Ірану. Вона завжди була чимось більшим, ніж просто науковий проєкт — символом іранського опору Заходу та основою плану керівництва щодо утримання влади.

Поряд із придушенням інакомислення, програма стала головним засобом захисту для спадкоємців іранської революції, яка розпочалася в 1979 році. Якщо захоплення 52 американських заручників було способом Ірану протистояти набагато більшому, набагато могутнішому супротивнику в 1979 році, то ядерна програма була символом опору протягом останніх двох десятиліть.

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Є два сценарії

Як припускають автори матеріалу, одного дня історики цілком можуть провести межу між тими зображеннями американців із зав’язаними очима, яких утримували 444 дні, та скиданням бомб GBU-57, що знищували бункери, на гірський редут під назвою Фордо.

«Вони, ймовірно, запитають, чи могли Сполучені Штати, їхні союзники чи самі іранці зіграти це інакше. І вони майже напевно запитають, чи окупилася авантюра Трампа», — вважають аналітики.

Деякі критики Трампа у Конгресі вже ставили під сумнів його підхід. Сенатор Марк Ворнер з Вірджинії, провідний демократ у Комітеті з розвідки, заявив, що пан Трамп діяв «без консультацій з Конгресом, без чіткої стратегії, без урахування послідовних висновків розвідувального співтовариства» про те, що Іран не прийняв жодного рішення щодо останніх кроків до створення бомби.

«Якщо Іран виявиться нездатним ефективно реагувати, якщо влада аятоли тепер послабиться, або якщо країна відмовиться від своїх давніх ядерних амбіцій, Трамп, безсумнівно, стверджуватиме, що тільки він був готовий використати військовий вплив Америки для досягнення мети, яку його останні чотири попередники вважали занадто ризикованою», — йдеться у матеріалі.

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Але є й інший сценарій: Іран може поступово відновитися, його вчені-ядерники, які вижили, можуть перенести свої навички в підпілля, а країна може піти шляхом, прокладеним Північною Кореєю, з гонкою за створення бомби. Сьогодні, за деякими оцінками розвідки, Північна Корея має 60 або більше ядерних боєприпасів, арсенал, який, ймовірно, робить її занадто потужною для атаки.

Іран може зробити висновок, що це єдиний шлях стримування більших, ворожих держав і запобігання проведенню Сполученими Штатами та Ізраїлем операції, подібної до атаки 22 червня.

Нагадаємо, у неділю, 22 червня, військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану. За словами президента Дональда Трампа, американські військові успішно атакували об’єкти Фордо, Натанз та Ісфахан.

Та на відповідь Ірану чекати не довелося — він атакував Ізраїль ракетами одразу після нічного удару США по ядерних обʼєктах.

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Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану. Напередодні там попереджали: якщо США втрутяться в атаку та агресію проти Ірану з ізраїльським ворогом, збройні сили націляться на його кораблі та військові кораблі в Червоному морі.