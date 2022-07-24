Удар стихії по російському курорту: потоки води на вулицях знесли десятки машин, загинула жінка (відео)

У російському місті Сочі проводять рятувальну операцію через потоп, який викликали проливні дощі, людей закликають не виходити із будинків.

У суботу, 23 липня, через затяжну зливу річка Бзугу у російському місті Сочі вийшла з берегів і затопила вулиці міста. Потоки води зносили автомобілі, пасажири в громадському транспорті були заблоковані, повідомляють про одну загиблу жінку.

Російські Telegram-канали публікують відео цього потопу та повідомляють про його наслідки.

Очевидці говорять, що злива не припинялася кілька годин. У міському громадському транспорті люди опинилися у пастці серед затоплених вулиць, потоки води знесли десятки автомобілі.

На одній з вулиць міста рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Офіційної інформації про жертв і постраждалих від повені в Сочі наразі не було.

Через підтоплені підстанції у деяких частинах російського курорту зникло електропостачання.

Місцева влада закликала водіїв відмовитися від особистого транспорту і порадила мешканцям не виходити із будинків.

Нагадаємо, раніше працівники сочинського пляжу "Фрегат" побили 23-річного парубка з Мінська, який займався самбо, працював у хокейному клубі “Динамо” і має фото з білоруським диктатором.

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