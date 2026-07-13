Танкер / © Associated Press

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У грузинському чорноморському порту Кулеві працює нафтопереробний завод (НПЗ), який переробляє російську сиру нафту на бензин, дизельне паливо та інші види палива. Дипломат ЄС стверджує, що цей НПЗ створений для обходу санкцій.

Про це пише Handelsblatt.

За його словами, новий завод працює декілька місяців, і одна партія цієї продукції потрапила до Європейського Союзу.

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Він зазначив, що Європейська комісія хоче запровадити санкції проти об’єкта, але усередині ЄС існує опір. Дві держави-члени блоку виступають за захист заводу.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа погодила так звані «пекельні санкції» проти Росії. Законопроєкт передбачає запровадження, зокрема, 500-відсоткових мит для країн, що продовжують купувати російські нафту, газ і уран. Це повідомили сенатори Річард Блюменталь, Ліндсі Грем (помер 11 липня, за день до смерті був із візитом в Україні — ред.), Джин Шахін та Роджер Вікер. У Трампа цю заяву не коментували.

Тим часом ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі стверджують, що патріарха російської православної церкви Кирила та засновника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова виключили з проєкту 21-го пакета санкцій ЄС.

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