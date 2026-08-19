Удар у спину від США: Трамп змусив Південну Корею шукати зближення з Китаєм

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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У середу, 19 серпня, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Сеула для проведення стратегічних переговорів із південнокорейськими високопосадовцями щодо стабільності на півострові. Цей візит відбувається на тлі рішення президента США Дональда Трампа несподівано згорнути спільні військові маневри, щоб відновити дипломатичний діалог із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це пише Reuters.

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Переговори в Сеулі та критика політики США

Відразу після прибуття до столиці Південної Кореї китайський дипломат розпочав переговори зі своїм колегою Чо Хе Доном. Як повідомив очільник південнокорейського МЗС під час виступу в парламенті, головною темою зустрічі стало обговорення останніх подій навколо Корейського півострова, зокрема різка зміна політики Вашингтона щодо спільних навчань.

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Дональд Трамп публічно пояснив своє розпорядження згорнути військові маневри наявністю «дуже хороших стосунків» із Кім Чен Ином, що стало прямим сигналом про його готовність до нової зустрічі з північнокорейським диктатором. Хоча офіційний Пекін як єдиний формальний союзник КНДР безпосередньо не коментував слова американського президента, під час візиту до Сеула Ван Ї чітко окреслив позицію КНР.

«Вашингтон повинен змінити свою ворожу політику щодо Пхеньяна», — заявив очільник МЗС Китаю.

Зі свого боку речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь під час регулярного брифінгу також наголосив на пріоритетах Пекіна. За його словами, підтримання миру, стабільності та просування політичного врегулювання на Корейському півострові відповідає спільним інтересам абсолютно всіх залучених сторін.

Підготовка до саміту та нові перспективи

Окрім зустрічі з міністром закордонних справ, програма візиту Ван Ї передбачає офіційні переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном та робочий обід із радником із питань національної безпеки Ві Сун Лаком. Сеул активно використовує цей дипломатичний майданчик для підготовки ще масштабнішої зустрічі на найвищому рівні.

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Південнокорейське дипломатичне відомство докладає зусиль для організації двостороннього саміту між Лі Чже Мьоном та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Очікується, що ці стратегічні переговори можуть відбутися вже наприкінці цього року в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень.

«Китай є найважливішою сусідньою країною для Південної Кореї, і Пекін докладатиме тих зусиль, які ми маємо докладати по праву», — наголосив Ван Ї у вступному слові.

Президент Південної Кореї раніше вже ініціював проведення багатосторонніх переговорів за участю країн, залучених до Корейської війни 1950–1953 років, щоб встановити тривалий мир у регіоні. Натомість Чо Хе Дон висловив сподівання, що успішне відновлення відносин між Сеулом та Пекіном стане вагомим внеском у регіональну безпеку в умовах непередбачуваної дипломатії США.

Нагадаємо, водночас стало відомо, що Трамп обговорює з помічниками можливість особистої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином вже цієї осені під час своєї наступної поїздки до Азії. Вона може відбутися в листопаді, коли світові лідери зберуться в китайському Шеньчжені на тиждень лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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