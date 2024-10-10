Удар для РФ від "братньої" Сербії: Вучич підписав декларацію із засудженням дій Путіна

Своєю чергою Вучич відповів на звинувачення, що Белград нібито "сидить на двох стільцях".

Президент Сербії Олександр Вучич підписав підсумкову декларацію третього саміту Україна-Південно-Східна Європа, який відбувся вчора, 9 жовтня, у хорватському Дубровнику.

Про це пишуть обурені пропагандистські російські ЗМІ, які вважають Сербію "дружньою" до Росії.

Декларація містить 18 пунктів, серед яких – визнання війни в Україні "злочином проти українського народу, порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН, та великою загрозою миру, безпеці та стабільності Південно-Східної Європи, всього європейського континенту та світу загалом".

Учасники саміту також підтвердили "постійну багатогранну підтримку України та її народу так довго, як це буде потрібно". Сторони підтримали підсумки Саміту миру, що відбувся у червні у Швейцарії, а також українську формулу миру. Також підписанти засуджують вторгнення російських військ в Україну.

Трішки "нашкодити" все ж вдалося

Водночас, сам Вучич в інтерв'ю сербським ЗМІ підтвердив, що йому вдалося змінити кілька важливих пунктів Декларації. Зокрема, як передає "Балканський оглядач", президент Сербії "збив" пункт, що країни зобов’язані приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС щодо Росії. Лише наголошується про необхідність підтримки цих заходів.

Окрім того, Вучич наполіг на тому, що в Декларації прямо не згадується про військову допомогу.

"Можна говорити про будь-яку допомогу, але ми не хотіли, щоб це було прямо написано і прямо говорилося про військову допомогу, тому слово "військова" допомога виправлено на інше", – сказав президент Сербії.

Крім того, він відповів на звинувачення, що Белград нібито "сидить на двох стільцях".

"Стілець у нас один, сербський. Ми будемо вести нашу політику, ви – свою. У нас немає проблем", – сказав Вучич.

Що цікаво, сербські ЗМІ зауважують, що Вучич вперше не привітав Путіна з днем ​​народження 7 жовтня.

Раніше Financial Times повідомляло, що "братня" до Росії Сербія таємно постачає Україні боєприпаси.

ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму. Зокрема, чимало сербських бойовиків воюють на боці РФ проти України ще від 2014 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.