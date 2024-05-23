Удари американською зброєю по території Росії: Блінкен пояснив, хто ухвалює рішення

Росіяни тримають свою артилерію і ракетні установки, які використовують для обстрілу українських міст, одразу за кордоном з Україною.

Адміністрація Білого дому займається забезпеченням України зброєю, потрібною для захисту від російської агресії, а не схваленням атак за її межами. Україна повинна сама ухвалювати такі рішення.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у відповідь на докори голови комітету Палати представників у закордонних справах Майкла Маккола щодо заборони на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Під час полеміки з держсекретарем Майкл Маккол нагадав йому, що росіяни тримають свою артилерію і ракетні установки, які використовують для обстрілу українських міст, одразу за кордоном з Україною та запитав у Блінкена, чи змінять у Білому домі політику, щоб Україна могла битися не зі "зв'язаною за спиною однією рукою".

"Коли справа доходить до дозволу і схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться ухвалювати свої власні рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту", - відповів Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон вважає, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне.

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