Удари американською зброєю вглиб Росії: в Офісі президента зробили обнадійливу заяву

Є сподівання, що таке рішення буде ухвалене західними партнерами найближчим часом.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні українська делегація наполягала на скасуванні заборони завдавати удари американською зброєю вглиб території РФ, щоб вражати військові аеродроми та бази росіян, з яких вони обстрілюють українців.

Як заявив в інтервʼю “Голосу Америки” заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, є сподівання, що таке рішення буде ухвалене західними партнерами найближчим часом.

“Всі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, робилися дуже тихо, і цього разу буде так само”, — зауважив він.

За словами представника Офісу президента, між лідерами США та України є розуміння щодо того, чому Україні потрібен цей дозвіл.

“Всі знають, звідки йде небезпека: ракети запускають з конкретних місць”, - зазначив він.

Жовква переконаний, що прогрес в цьому питанні однозначно буде.

“Так само, як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією [президента США]”, — додав посадовець.

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Нагадаємо, після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наша країна для захисту від російської агресії має право на використання західної зброї для враження легітимних цілей на території Російської Федерації. Президент Зеленський тоді ж заявив, що західні партнери України повинні зняти будь-які територіальні обмеження для застосування далекобійної зброї.

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