Цікаво, що воює диктатор із НАТО, втім ударів завдає по Україні.

РФ виробляє в десять разів більше ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті. Держава-агресорка планує на 25-30% наростити виробництво наступного року.

Про це після масованого ракетного удару по Україні заявив кремлівський диктатор Володимир Путін.

Він додав, що у Росії можуть з'явитися нові ракетні комплекси. Мовляв, "клієнт може бути незадоволений".

"У Росії є ще кілька готових до застосування систем, подібних до "Орешника", - заявив диктатор.

За словами Путіна, РФ неодноразово говорила про те, що удари західною далекобійною зброєю означатимуть пряме залучення НАТО до конфлікту.

"Попри наші застереження щодо небезпеки ескалації конфлікту, удари по нашій території були завдані. По Брянській та Курській областях американськими ATACMS та британськими Strom Shadow", - сказав Путін.

Раніше йшлося про те, що перемовини між сторонами конфлікту, як їх розуміють на Заході, передбачають довіру, чесність та пошук компромісів. З Путіним та Кремлем це ніколи не буде можливо.

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