"Удари по Москві – це удари по престижу Путіна і Міноборони" – Маломуж

Україна не підтверджує ударів по Москві, однак стратегічні об’єкти на території РФ, які важливі для розв’язання завдань оборони України, є цілком законними цілями. Оскільки країна-агресорка щоденно завдає ударів по мирних містах України, об’єктах інфраструктури, зернових терміналах.

Генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ прокоментував "бавовну" у Москві.

"Путін неодноразово заявляв, що Москва неприступна, що її неможливо жодним способом вразити. Але безпілотники завдають ударів чи біля Міністерства оборони, чи біля стратегічних технічних об’єктів, які забезпечують радіолокаційну боротьбу, об’єктів урядового формату, які фінансують війну. Це знакові об’єкти”, - прокоментував Маломуж.

За його словами, удари по Москві – це удари по престижу Путіна і Міноборони Росії.

"Використовуються методи пробивання ліній захисту, про які Москва заявляла усьому світу, що вони недосяжні ні для балістичних ракет, ні для тактичних, ні для безпілотників. Цей міф провалюється. І звісно, це удар по престижу самого Путіна та Міноборони Росії… Нічого в Росії не є захищеним. Режим показує свою слабкість у захисті своєї столиці", - резюмував Маломуж.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку безпілотниками Москви (фото і відео).

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