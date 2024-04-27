Удари по НПЗ та війському аеродрому: відео та подробиці нічної "бавовни" в РФ

Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Попередньо, удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Також повідомляється про "бавовну" на військовому аеродромі, який розташований на околиці станиці Кущевська.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Пролунало декілька потужних вибухів, було піднято гвинтокрили та з землі намагались збити. Збивали у підсумку територією аеродрому. Після "горел камьІш" на аердором поїхали швидкі, під’їзди в напрямку було перекрито військовими", - уточнив Андрющенко.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомляв, що ППО нібито змогла "придушити" всі БПЛА в Слов'янському, Сіверському та Кущевському районах Краснодарського краю. За його словами, постраждалих і серйозних руйнувань нібито немає.

Нагадаємо, дрони СБУ уразили НПЗ у Смоленській області РФ – спалахнуха потужна пожежа.

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