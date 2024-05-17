Удари по НПЗ в Туапсе і Новоросійську: деталі про атаку, фото і відео

Водночас у Міноборони РФ стверджують про "знищення та перехоплення" 102 безпілотників.

Безпілотники атакували НПЗ в російському Туапсе та мазутний термінал у Новоросійську вранці 17 травня. У Мережі опублікували відео з моментами ударів та пожежами після них.

Про це повідомляють російські влада і телеграм-канали.

Влада Краснодарського краю РФ підтвердила дронову атаку по Туапсе. У місті вила сирена повітряної тривоги. Під удар потрапив нафтопереробний завод. Внаслідок падіння безпілотника на території заводу спалахнула пожежа.

В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили про спробу "київського режиму" атакувати з використанням двох безпілотників цивільну інфраструктуру в Туапсе.

"Внаслідок падіння апарату стався спалах на території НПЗ, спеціальні служби розпочав гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – вказали в оперштабі.

Згодом там повідомили, що пожежу загасили.

Атака на НПЗ в Туапсе 17 травня / Фото: телеграм-канал Astra

Атака на НПЗ в Туапсе 17 травня / Фото: телеграм-канал Astra

Російські телеграм-канали також повідомили про понад 30 вибухів у Новоросійську та атаку безпілотників. Після цього в деяких районах зникло світла, обмежено рух транспорту.

Імовірно, був атакований Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснефти". Також повідомляється, що знеструмлений порт Новоросійська.

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Дим після ударів по Новоросійську 17 травня / Фото: Телеграм-канал Astra

Дим після ударів по Новоросійську 17 травня / Фото: Телеграм-канал Astra

Водночас у Міноборони Росії стверджують, що за ніч ППО "знищила та перехопила" 102 безпілотники: 51 – над окупованим Кримом, 44 – над Краснодарським краєм, а в Чорному морі було начебто знищено шість українських катерів-дронів.

Атаку по НПЗ в Туапсе і Новоросійську зняли на відео: деталі

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що вранці 17 травня на Туапсинському НПЗ розпочалася велика пожежа після атаки безпілотниками.

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