Удари по НПЗ в Туапсе і Новоросійську: деталі про атаку, фото і відео

Водночас у Міноборони РФ стверджують про "знищення та перехоплення" 102 безпілотників.
Безпілотники атакували НПЗ в російському Туапсе та мазутний термінал у Новоросійську вранці 17 травня. У Мережі опублікували відео з моментами ударів та пожежами після них.
Про це повідомляють російські влада і телеграм-канали.
Влада Краснодарського краю РФ підтвердила дронову атаку по Туапсе. У місті вила сирена повітряної тривоги. Під удар потрапив нафтопереробний завод. Внаслідок падіння безпілотника на території заводу спалахнула пожежа.
В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили про спробу "київського режиму" атакувати з використанням двох безпілотників цивільну інфраструктуру в Туапсе.
"Внаслідок падіння апарату стався спалах на території НПЗ, спеціальні служби розпочав гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – вказали в оперштабі.
Згодом там повідомили, що пожежу загасили.
Російські телеграм-канали також повідомили про понад 30 вибухів у Новоросійську та атаку безпілотників. Після цього в деяких районах зникло світла, обмежено рух транспорту.
Імовірно, був атакований Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснефти". Також повідомляється, що знеструмлений порт Новоросійська.
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Водночас у Міноборони Росії стверджують, що за ніч ППО "знищила та перехопила" 102 безпілотники: 51 – над окупованим Кримом, 44 – над Краснодарським краєм, а в Чорному морі було начебто знищено шість українських катерів-дронів.
Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що вранці 17 травня на Туапсинському НПЗ розпочалася велика пожежа після атаки безпілотниками.
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