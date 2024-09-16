Удари по РФ західною зброєю: очільник НАТО відповів, чи отримає Україна дозвіл від партнерів

Рішення про надання дозволу Україні використовувати поставлені Заходом ракети великої дальності буде ухвалюватися окремими союзниками.

Про це заявив журналісту Ендрю Марру очільник НАТО Єнс Столтенберг, пережає LBC.

"Ці рішення повинні ухвалювати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань, як ми це робимо", — сказав генеральний секретар НАТО Столтенберг.

Генсек нагадав, що президент України Володимир Зеленський вже тривалий час закликає партнерів надати такий дозвіл. Зокрема, йдеться про американські далекобійні ракети ATACMS та британські Storm Shadows.

Напередодні у Вашингтоні щодо цього зустрічалися прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент США Джо Байден. Рішення після їхніх перемовин не оголошували.

"Я вітаю ці події та ці рішення, але остаточні рішення мають ухвалювати окремі союзники. У союзників різна політика з цього питання", — прокоментував Столтенберг.

Також Столтенберг висловив занепокоєння щодо ескалації війни. За його словами, це було однією з причин, чому Києву не було надано дозволу використовувати західну зброю великої дальності для ударів по цілях всередині Росії.

"Ми маємо повномасштабну війну в Європі, розв’язану Москвою. У війні немає безризикових варіантів. Але я продовжую вірити, що найбільший ризик для нас буде, якщо президент Путін переможе в Україні", — заявив Столтенберг.

Нагадаємо, тривалий час Україна намагалась переконати США дозволити завдавати ударів вглиб Росії американською зброєю. Втім, наразі Київ не має цього дозволу. Про це сказав український президент Володимир Зеленський.

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