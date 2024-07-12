Удари вглиб Росії: Байден висловився про те, чому не дозволяє Україні бити зброєю США

Президент США Джо Байден заявив, що його країна не дозволяє використання далекобійної зброї для ударів вглиб РФ. Він вважає, що удари, до прикладу, по Москві не матимуть сенсу.

Про це він сказав у ході пресконференції, пише "Голос Америки".

"Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість, а такого немає, проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", – зазначив Джо Байден.

Він підкреслив, що надав Зеленському більше можливостей для далекобійних ударів та систем ППО. Байден каже, що керується порадами начальника штабу, міністра оборони та співробітників розвідки.

"І ми щодня визначаємо, що вони повинні і не повинні робити, як далеко це має зайти. Так діяти логічно", – наголосив президент США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час передачі слова на сцені Президенту України Володимиру Зеленському помилково назвав його "Путіним". Це сталося під час виступу американського лідера на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні. Американський лідер одразу усвідомив помилку і виправився.

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