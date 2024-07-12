Удари західною зброєю по РФ: Зеленський отримав "добрі сигнали"

Зеленський наполягає на праві України уражати військові об’єкти, з яких раніше здійснювалися атаки на Україну.

Після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наша країна для захисту від російської агресії має право на використання західної зброї для враження легітимних цілей на території Російської Федерації.

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Про це повідомляє Європейська правда.

"Ми маємо пам’ятати, що це загарбницька війна проти України, а право на самооборону також включає право на удари по військових об’єктах на території Росії", – наголосив Столтенберг.

Президент Зеленський тоді ж заявив, що західні партнери України повинні зняти будт-які територіальні обмеження для застосування далекобійної зброї.

"Нам необхідно, щоби взагалі не було обмежень [на удари по території Росії], якщо ми знаємо, звідки вони б’ють по нас", – пояснив він.

Зеленський наполягає на праві України уражати військові об’єкти, з яких раніше здійснювалися атаки на Україну.

"Якщо вони нападають на нас, б’ють по нашій лікарні, то у мене є шалене питання – чому ми не можемо вдарити у відповідь", – пояснив він.

Український лідер зауважив, що під час учорашньої зустрічі з британським прем’єром Кіром Стармером з цього приводу надійшли добрі сигнали.

"Ми чекаємо на рішення", – заявив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтримав удари по військових обʼєктах на території Росії американською зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що Білий дім повідомив, чи скасує обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю.

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