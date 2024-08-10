Удари ЗСУ по території Росії: у США зробили чергову заяву

Політика щодо цієї заборони змінюється вже нині, каже американський конгресмен.
Позиція Сполучених Штатів Америки щодо обмеження ударів ЗСУ вглиб російської території Росії буде залежати від умов на полі бою.
Про це заявив конгресмен-демократ Джиммі Панетта в інтерв’ю "Радіо Свобода".
З його слів, Вашингтон та їхні політичні радники розуміють, "наскільки важливо не давати Росії можливості сховати свою зброю (якою б'ють по Україні – Ред.) за російським кордоном". Ця політика змінюється вже сьогодні, наголосив він.
"Ми починаємо бачити зміни в цій політиці, які базуються на розумінні того, як Росія діє з тилу. Ми повинні переконатися, що вони не можуть ховатися за лінією фронту. Якщо вони збираються здійснювати ці атаки – чи то артилерією, чи то КАБами, чи то ракетами, чи то завдавати повітряних атак, то ми повинні грати в обороні, а також частково переходити в наступ і проникати вглиб російської лінії фронту", - висловився член Палати представників США.
Рішення України про мобілізацію додаткових військ, а також із понад 60 мільярдами американської допомоги, вважає політик, призведе до того, що ми "почнемо бачити зміни в тому, що відбувається зараз на лінії фронту".
"Ви були свідками цього під час операції в Росії. Тому, я вважаю, важливо не давати Росії можливостей для її постійних нападів на Україну. Тому, в основному, як і в будь-якому конфлікті, ви бачите зміну стратегій, зміну дозволів і озброєнь. І я думаю, що це буде продовжуватися, щоб домогтися того, що ми дійдемо до моменту, коли умови на полі бою дозволять реалізувати мирний план", - наголосив Джиммі Панетта.
Нагадаємо, у Німеччині закликали скоротити постачання зброї для ЗСУ та заявили про необхідність дипломатичного вирішення війни.
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