Удари ЗСУ по території Росії: у США зробили чергову заяву

Позиція Сполучених Штатів Америки щодо обмеження ударів ЗСУ вглиб російської території Росії буде залежати від умов на полі бою.

Про це заявив конгресмен-демократ Джиммі Панетта в інтерв’ю "Радіо Свобода".

З його слів, Вашингтон та їхні політичні радники розуміють, "наскільки важливо не давати Росії можливості сховати свою зброю (якою б'ють по Україні – Ред.) за російським кордоном". Ця політика змінюється вже сьогодні, наголосив він.

"Ми починаємо бачити зміни в цій політиці, які базуються на розумінні того, як Росія діє з тилу. Ми повинні переконатися, що вони не можуть ховатися за лінією фронту. Якщо вони збираються здійснювати ці атаки – чи то артилерією, чи то КАБами, чи то ракетами, чи то завдавати повітряних атак, то ми повинні грати в обороні, а також частково переходити в наступ і проникати вглиб російської лінії фронту", - висловився член Палати представників США.

Рішення України про мобілізацію додаткових військ, а також із понад 60 мільярдами американської допомоги, вважає політик, призведе до того, що ми "почнемо бачити зміни в тому, що відбувається зараз на лінії фронту".

"Ви були свідками цього під час операції в Росії. Тому, я вважаю, важливо не давати Росії можливостей для її постійних нападів на Україну. Тому, в основному, як і в будь-якому конфлікті, ви бачите зміну стратегій, зміну дозволів і озброєнь. І я думаю, що це буде продовжуватися, щоб домогтися того, що ми дійдемо до моменту, коли умови на полі бою дозволять реалізувати мирний план", - наголосив Джиммі Панетта.

Нагадаємо, у Німеччині закликали скоротити постачання зброї для ЗСУ та заявили про необхідність дипломатичного вирішення війни.

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