Ударний дрон вторгнувся до Молдови, оголосили евакуацію

Ударний дрон РФ залетів до Молдови / © Прес-служба уряду Молдови

Молдовська прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотника поблизу населеного пункту Тудора, приблизно за 500 метрів від кордону з Україною. Інцидент стався 17 березня о 09:55 за місцевим часом.

Про це повідомляє Telegram-канал уряду Молдови.

На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції, щоб оцінити небезпеку та нейтралізувати бойовий блок безпілотника. На цей час усіх місцевих жителів евакуювали.

Згодом сапери та поліція підтвердили, що безпілотник був активним та мав вибуховий заряд. Експерти провели контрольований підрив безпілотника.

У повідомленні не уточнюється походження безпілотника. Але на опублікованому фото він схожий на одну з російських модифікацій безпілотника «Шахед».

У ніч проти 17 березня Росія здійснила масштабну атаку, випустивши по Україні 178 безпілотників різних типів. Під ударом опинилися логістичні хаби, енергетичні об’єкти та житлові будинки у кількох областях. Є загиблі та багато поранених.

Російські війська у ніч проти 17 березня атакували південь Одеської області, пошкодивши обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Унаслідок нічного обстрілу півдня Одещини зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Під удар потрапили території підприємств і частина обладнання. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.