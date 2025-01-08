Ударом по Енгельсу Україна могла "підрізати крила" російським Ту-160: деталі від експертів

Бомбардувальники Ту-160 можуть просто опинитися без специфічного палива.

Під час удару Сил оборони України в Енгельсі 8 січня вдалося уразити базу зберігання нафтопродуктів – специфічний військовий об'єкт стратегічного значення. Це може призвести до зниження активності російських бомбардувальників Ту-160.

Про це повідомляє Defense Express.

Уражене в Енгельсі сховище державного резерву "Комбінат Крістал" має стратегічне значення для Росії. У ньому зберігається паливо для авіабази стратегічної авіації РФ "Енгельс".

Експерти звернули увагу, що на авіабазі "Енгельс" базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

"І якщо у Ту-95МС використовуються звичайні види авіаційного палива (Т-1, ТС, РТ), то для Ту-160 необхідно доволі специфічне підвищеної щільності паливо марки Т-8В", ¬ зазначили фахівці.

Виробництво цього палива – доволі специфічний процес, який відбувається далеко не на кожному нафтопереробному заводі. У часи СРСР таке паливо вироблялося лише на нафтохімічних комбінатах в Ангарі та Орську.

"Таким чином, якщо вдалось уразити резервуари, на яких зберігалось паливо Т-8В для Ту-160, це може певною мірою "приземлити" ці машини й знизити активність їх використання ворогом", – зауважили автори статті.

Водночас там додали, що російські війська майже не використовують Ту-160 для ударів по Україні. Востаннє ворог застосовав ці літаки під час атаки 17 листопада 2024 року. Це було вперше за 550 днів.

Нагадаємо, 8 січня Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" у Саратовській області, яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація.

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