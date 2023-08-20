Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ: в ISW говорять про пошкоджені Ту-22М3

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2444
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ: в ISW говорять про пошкоджені Ту-22М3

Російський бомбардувальник Ту-22М3

Аналітики посилаються на геолокаційні зображення, опубліковані 19 серпня, на яких видно наслідки атаки.

Американські аналітики стверджують, що внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ пошкоджені два бомбардувальники Ту-22М3.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолокаційні зображення, опубліковані 19 серпня, на яких ввидно дим, що піднімається з авіабази "Сольці".

"Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що російські війська збили український безпілотник зі стрілецької зброї, а вогонь пошкодив один літак. Однак російське інсайдерське джерело стверджувало, що вогонь пошкодив щонайменше два літаки і що на авіабазі в "Сольцах" перебувала невстановлена ​​кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії Ту-22М3", - сказано у заяві.

Як припускають джерела, після цього російські війська перемістили неушкоджений літак на авіабазу "Оленя" в Мурмаській області. 

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, у Росії заявили, що безпілотник завдав удару по військовому аеродрому в Новгородській області РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2444
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація