Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ: в ISW говорять про пошкоджені Ту-22М3

Аналітики посилаються на геолокаційні зображення, опубліковані 19 серпня, на яких видно наслідки атаки.

Американські аналітики стверджують, що внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ пошкоджені два бомбардувальники Ту-22М3.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолокаційні зображення, опубліковані 19 серпня, на яких ввидно дим, що піднімається з авіабази "Сольці".

" Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що російські війська збили український безпілотник зі стрілецької зброї, а вогонь пошкодив один літак. Однак р осійське інсайдерське джерело стверджувало, що вогонь пошкодив щонайменше два літаки і що на авіабазі в "Сольцах" перебувала невстановлена ​​кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії Ту-22М3", - сказано у заяві.

Як припускають джерела, після цього російські війська перемістили неушкоджений літак на авіабазу "Оленя" в Мурмаській області.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, у Росії заявили, що б езпілотник завдав удару по військовому аеродрому в Новгородській області РФ.

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