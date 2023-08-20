Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ: в ISW говорять про пошкоджені Ту-22М3

Аналітики посилаються на геолокаційні зображення, опубліковані 19 серпня, на яких видно наслідки атаки.
Американські аналітики стверджують, що внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ пошкоджені два бомбардувальники Ту-22М3.
Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики посилаються на геолокаційні зображення, опубліковані 19 серпня, на яких ввидно дим, що піднімається з авіабази "Сольці".
"Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що російські війська збили український безпілотник зі стрілецької зброї, а вогонь пошкодив один літак. Однак російське інсайдерське джерело стверджувало, що вогонь пошкодив щонайменше два літаки і що на авіабазі в "Сольцах" перебувала невстановлена кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії Ту-22М3", - сказано у заяві.
Як припускають джерела, після цього російські війська перемістили неушкоджений літак на авіабазу "Оленя" в Мурмаській області.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, у Росії заявили, що безпілотник завдав удару по військовому аеродрому в Новгородській області РФ.
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