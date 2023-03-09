Удар по літаку А-50У в Білорусі: у британській розвідці розповіли про важливість судна

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, який 26 лютого 2023-го було пошкоджено на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, був потрібний для запуску ракет "Кинжал".

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британських розвідників, А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К - літака для запуску балістичної ракети повітряного базування "Кинжал", що "Росія розглядає як ключовий стратегічний потенціал".

"Існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу доти, доки не буде розгорнутий ще один А-50", - наголошують у звіті Міноборони.

Зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що один російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D було пошкоджено. За йго словами, літак, майже напевно, був атакований невеликим безпілотником.

"А-50 був переміщений до ремонтної майстерні в Таганрозі в Росії. Повідомляється, що транзитний політ проходив меншою висотою, ніж зазвичай. Ймовірно, через пошкодження гермокабіни", - наголошують британські розвідники.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що атаку на "Мачулищі" спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши 2014 року російського айтішника.

Згодом провладні силовики повідомили про затримання громадянина України, який нібито підірвав російський літак на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська. Під час допиту чоловік на відео стверджує, що нібито працював з СБУ в Києві.

Білоруська опозиція повідомила, що були пошкоджені передня і центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена. Зазначається, що ці пошкодження серйозні і літак точно вже нікуди не полетить.

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