Удари Ізраїлю по Лівану: Венс заявив про "непорозуміння"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав «обґрунтованим непорозумінням» реакцію Ірану на удари Ізраїлю по об’єктах «Хезболли» у Лівані. За його словами, оголошене двотижневе припинення вогню не стосується цієї операції союзника США на Близькому Сході.

Про це Венс сказав у коментарі Fox News.

«Я вважаю ситуацію з Ліваном обґрунтованим непорозумінням. Ані ми, ані ізраїльтяни не казали, що Ліван буде частиною угоди про припинення вогню. Ми заявляли, що воно стосуватиметься Ірану та союзників США [у Перській затоці]», — сказав американський віцепрезидент.

Реклама

При цьому він назвав нерозумним кроком з боку Ірану зрив переговорів із США про мирне врегулювання конфлікту, частиною якого було двотижневе припинення вогню та відкрите судноплавство для нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

«Якщо Іран хоче дозволити цим переговорам зірватися через Ліван, який не має до них жодного стосунку, — це, зрештою, їхній вибір. Ми вважаємо, що це було б нерозумно, але це їхній вибір», — заявив Венс.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу погодився на запропоноване Трампом двотижневе перемир’я з Іраном, але лише за умови відкриття Ормузької протоки та припинення атак у регіоні. Водночас Ізраїль не поширює це перемир’я на Ліван і залишає за собою право продовжувати бойові дії на цьому напрямку.

У середу, 8 квітня, завдав масованого удару по Лівану. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин. Ударів було завдано по командних центрах та військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, Бекаа та південному Лівані.

Реклама

У відповідь Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено. Іранська влада звинуватила США у порушенні угоди про припинення вогню.