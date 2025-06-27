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Удари по 900 цілях, ліквідація вчених і командирів: Ізраїль оголосив підсумки атак на Іран
Зокрема, під час 12-денних атак в Ірані загинули науковці-ядерники, важливі чиновники та військові командири.
Під час військової операції “Висхідний лев”, яку Ізраїль розпочав вночі проти 13 червня, було завдано понад 900 ударів по важливих цілях в Ірані.
Про це заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє CNN.
За інформацією ізраїльських військових, в результаті операції загинули 11 іранських вчених-ядерників та 30 високопоставлених чиновників служби безпеки. Зокрема, троє високопоставлених командирів.
Загалом в результаті операції було знищено понад 900 цілей, 200 ракетних пускових установок, що становили половину всіх пускових установок Ірану. Удари також знищили літаки та об'єкти виробництва ракет.
У заяві Армії оборони Ізраїлю наголошують, що завдяки їхнім 12-денним ударами вдалося “запобігти виробництву тисяч додаткових ракет.
Зауважимо, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що під час 12-денного загострення у Єрусалима не було нагоди ліквідувати верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї. Однак, якби така можливість виникла, Ізраїль “знищив би його”.
Нагадаємо, тим часом Алі Хаменеї заявив, що Тегеран дав “ляпаса Америці”, а Ізраїль “практично поставлений на коліна та розгромлений ударами Ісламської Республіки”.
Окрім того, Іран розкрив реальні наслідки атаки США на їхні ядерні об'єкти. Так, за словами очільника МЗС країни Аббаса Арагчі, “збитки значні та серйозні”. Зауважимо, що Тегеран офіційно припинив співпрацю з МАГАТЕ.