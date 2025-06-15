Удари по ядерних об'єктах Тегерана: ЦАХАЛ "вразив серце" проєкту Ірану

Удари по ядерних об'єктах у Ірані

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Близько 50 винищувачів завдали ударів по інфраструктурі та об’єктах іранського ядерного проєкту в Тегерані.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю 15 червня.

Як заявляють у ЦАХАЛ, впродовж ночі винищувачі ВПС Ізраїлю здійснювали польоти над Тегераном і завдавали ударів по інфраструктурі та об’єктах іранського ядерного проєкту під керівництвом Управління військової розвідки.

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Удар охопив понад 80 цілей, зокрема штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану, головний офіс ядерного проєкту (SPND), а також інші об’єкти, де, як заявляють в ЦАХАЛ, «режим ховав архіви, пов’язані з ядерною програмою».

У межах операції «Висхідний лев» (Rising Lion) ЦАХАЛ уразив понад 170 цілей та більш ніж 720 компонентів військової інфраструктури менш ніж за три доби.

«ЦАХАЛ продовжує посилювати удари по іранській ядерній загрозі, вражаючи її серце та позбавляючи режим ключових спроможностей і елементів, необхідних для виробництва зброї», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу та підтвердив початок широкомасштабної операції під назвою «Висхідний лев».

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Також раніше Іран здійснив масовану атаку по території Ізраїлю у відповідь на удар.

А 15 червня очільник МЗС Ірану наголосив, що дії іранської армії є виключно відповіддю на агресію з боку Ізраїля.

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