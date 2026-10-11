Удари по "Яндексу" паралізували частину російських «ботоферм»: що відомо

Яндекс РФ / © УНІАН

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За даними Cloudflare, кількість HTTP-запитів із мережі «Яндекса» впала до 0,4% від максимального рівня, зафіксованого протягом попередніх двох тижнів.

Про це повідомляє видання Tom’s Hardware.

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Різке падіння активності почалося після першої атаки 8 жовтня. Тоді українські дрони вдарили по дата-центру «Яндекса» в російському місті Сасово, приблизно за 314 км на південний схід від Москви. Там розміщувалися два суперкомп’ютери.

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Після цього кількість запитів із мережі компанії скоротилася приблизно до 57% від попереднього максимального показника. Наступного дня, за даними видання, українські безпілотники атакували більший комплекс дата-центрів «Яндекса» в Калузі, приблизно за 354 км на захід від Сасово. Унаслідок удару об’єкт вивели з ладу.

У ніч на 11 жовтня відбулася ще одна атака на російську інфраструктуру обробки даних. Про третій удар по об’єкту «Яндекса» також повідомило Bloomberg.

Чому удари по дата-центрах вплинули на активність ботів

Дані Cloudflare свідчать про різке скорочення HTTP-запитів із мережі «Яндекса». Однак сам цей показник не доводить, що всі або більшість російських ботів, які поширюють дезінформацію, припинили роботу. Він відображає зміну мережевої активності, а не безпосередньо кількість ботів чи опублікованих ними повідомлень.

Видання пов’язує збої в роботі російської інфраструктури з ударами України по дата-центрах компанії. Водночас атаки можуть впливати не лише на автоматизований трафік, а й на інші сервіси, які залежать від пошкоджених обчислювальних потужностей.

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Удари у відповідь на атаки по українських дата-центрах

За оцінкою Tom’s Hardware, атаки на інфраструктуру «Яндекса» можуть бути відповіддю України на російські удари по українських центрах обробки даних.

Раніше російські атаки на українську інфраструктуру призводили до перебоїв у роботі окремих сервісів і втрати доступу до деяких популярних торрент-сайтів. На тлі цих ударів українські безпілотники почали атакувати російські об’єкти, що забезпечують обробку та зберігання даних.

Водночас точний масштаб наслідків останніх атак для всієї мережі «Яндекса» та пов’язаних із нею сервісів потребує додаткового підтвердження.

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