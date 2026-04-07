Удари по Ірану під питанням: що може вирішити Трамп в останній момент

Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором: розпочати масштабні удари по інфраструктурі Ірану або дати ще один шанс переговорам. Остаточне рішення очікується у стислі терміни — до встановленого дедлайну.

Про це повідомляє агентство Axios.

Раніше Трамп пригрозив знищити ключові об’єкти Ірану, зокрема мости та електростанції, якщо до визначеного часу не буде досягнуто домовленостей. Йдеться про можливу масштабну атаку, яка може мати серйозні наслідки для цивільної інфраструктури та спричинити ескалацію в регіоні.

Реклама

Водночас дипломатичні зусилля тривають. Посередниками у перемовинах виступають Пакистан, Єгипет та Туреччина, які намагаються виграти час і наблизити сторони до угоди.

За даними джерел, частина команди Трампа виступає за продовження переговорів, якщо з’являться ознаки прогресу. Водночас у Пентагоні скептично оцінюють можливість відтермінування рішення.

За інформацією американських ЗМІ, Трамп особисто обговорював із радниками варіант ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. Водночас деякі союзники США, зокрема прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, наполягають на жорсткій позиції та виступають проти припинення вогню без суттєвих поступок з боку Тегерана.

Тим часом Іран передав відповідь на пропозиції щодо врегулювання конфлікту. За словами американських чиновників, позиція Тегерана залишається жорсткою, однак її розглядають як частину переговорного процесу, а не остаточну відмову.

Реклама

Сам Трамп заявив, що США мають готовий план швидкого удару, який може бути реалізований упродовж кількох годин. Водночас він підкреслив, що волів би уникнути такого сценарію, якщо буде шанс на угоду.

Іран раніше запропонував власний план завершення війни зі США та Ізраїлем. Серед ключових вимог — гарантії припинення ударів, зняття санкцій і припинення атак по союзниках Тегерана в регіоні.

У відповідь Тегеран заявив про готовність обговорювати питання безпеки, зокрема розблокування Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання енергоносіїв у світі.

Водночас Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Іран може бути «знищений за одну ніч», якщо не піде на поступки. Його ультиматум передбачає укладення угоди до визначеного часу, інакше США можуть завдати ударів по критичній інфраструктурі країни.