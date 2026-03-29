Удари по російських НПЗ: експерт пояснив, як це вплине на війну проти України

Удар по НПЗ / © Associated Press

Поки адміністрація Дональда Трампа частково знімає санкції з російського нафтового трафіку, Україна переходить до радикальних методів. Масовані атаки на ключові порти перевалки та нафтопереробні заводи (НПЗ) стали єдиним дієвим способом перекрити потік «швидких мільярдів» до бюджету агресора.

Керівник безпекових проєктів Центру «Стратегія 21» Павло Лакійчук пояснив, чому удари по Балтиці та Самарі є критичними для виживання путінського режиму.

Як Україна зменшує нафтові прибутки РФ

За словами експерта, Росія критично залежить від морського експорту. Удари по ключових терміналах здатні паралізувати левову частку доходів РФ:

Балтійський напрямок (Усть-Луга, Приморськ, Фінська затока): забезпечують 45% усього танкерного перевантаження нафти.

Чорноморські порти: ще 40%.

Інші напрямки (Далекий Схід та Північ): лише 15%.

«Якщо закоркувати ці дірки, то мільярди, на які розраховує Путін, до нього не прийдуть. Зараз робота цих портів призупинена, бо по них „лупили“ чотири дні підряд. Це і є наші кінетичні санкції», — каже Павло Лакійчук.

Удари України по військових нафтобазах

Окремим пріоритетом стали НПЗ, які виготовляють специфічне паливо для армії окупантів.

НПЗ «Кіріші» (Ленінградська область): один із найбільших заводів РФ, що дає понад 10% нафтопереробки країни. Після «прильотів» у березні 2026 року об’єкт палає досі. Лакійчук зазначає, що цього разу атаки були значно потужнішими, з урахуванням досвіду 2024–2025 років. Самарський вузол (Новокуйбишевськ): крім переробки нафти, під удар потрапив завод із виробництва вибухівки «Промсинтез» у Чапаєвську. Вибухи на об’єкті, що забезпечує фронт боєприпасами, були надпотужними. Санкт-Петербург: паралельно з нафтовою інфраструктурою уражено суднобудівні заводи, що підриває можливості відновлення флоту РФ.

Ефект доміно для російської армії

Удари по НПЗ б’ють не лише по економіці, а й по мобільності військ. Специфічні пально-мастильні матеріали, які виробляли на атакованих заводах, неможливо швидко замінити імпортом.

Експерт наголошує: європейські країни (Франція, Британія, Данія) почали затримувати російські танкери, але це «крапля в морі». Справжній результат дає лише фізичне знищення інфраструктури, яке змушує Кремль витрачати ресурси на ремонт, а не на війну.

Нагадаємо, 27 березні у Росії вночі пролунали вибухи на стратегічних об’єктах нафтової інфраструктури. Зокрема, загорілися два великі порти з нафтою — «Усть-Луга» та «Приморськ». Пожежі спалахнули після атак дронів. Це підтверджують, зокрема, супутникові знімки. Обидва об’єкти є найбільшими в регіоні.