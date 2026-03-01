Удари по "серцю" Тегерана: Ізраїль заявив про нову хвилю атак

Тегеран

Ізраїль здійснив нову хвилю ударів по столиці Тегерану. Над містом здіймається густий дим.

Про це повідомляє CNN.

Нова хвиля ударів по «серцю Тегерана»

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), Повітряні сили Ізраїлю здійснили нову хвилю ударів по столиці Ірану Тегерану.

«Вперше з початку операції „Ревучий лев“: ЦАХАЛ завдає ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму, в самому серці Тегерана. Протягом минулої доби Повітряні сили Ізраїлю завдали масштабних ударів, щоб встановити повітряну перевагу та прокласти шлях до Тегерана», — відзначається у заяві.

У повідомленнях з Тегерана йдеться про вибухи в кількох районах міста в зрунку 1 березня.

Зображення, опубліковані в соціальних мережах, нібито показують великі хмари густого диму, що піднімаються з кількох частин Тегерана.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану: ключове

Ізраїль завдав серії ударів по Ірану 28 лютого. Уражено близько 30 об’єктів по всій країні.

Як заявив президент Штатів Дональд Трамп, операцію здійснили США спільно з Ізраїлем. Вона спрямована на повалення режиму, що «становить загрозу для американських військ, баз та союзників у світі».

Пізніше Іран запустив ракети по Ізраїлю у відповідь на удари по його містах і військових об’єктах. Країна оголосила надзвичайний стан і закрила повітряний простір. «Наразі ізраїльські ВПС перехоплюють загрози та завдають ударів там, де це необхідно для їхнього усунення. Оборона не є герметичною. Вкрай важливо, щоб громадськість дотримувалася вказівок Командування тилу», — повідомив ЦАХАЛ.