Удари по Венесуелі: у ЄС закликали до стриманості

Кая Каллас / © Офіс президента України

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас прокоментувала удари США по Венесуелі та закликала до «стриманості».

Про це вона ЄС написала у соцмережі Х.

З її слів, Брюссель «уважно стежить за ситуацією».

«ЄС неодноразово заявляв, що Мадуро нелегітимний, і виступав за мирний перехід влади. За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Безпека громадян ЄС у країні є нашим пріоритетом», — йдеться у дописі Каллас.

Нагадаємо, Трамп підтвердив проведення військової операції проти Венесуели та заявив, що Мадуро разом із дружиною захопили і вивезли з країни. З його слів, операція була здійснена спільно з американськими правоохоронними органами.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершена. Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США.

За словами Рубіо, військові дії були спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.

Держсекретар також не очікує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою у США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.

Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини заявив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

«Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини», — зазначив він.