Удари по Wildberries спричинили паніку: як знищення складів вдарило по бізнесу та звичному життю росіян

Атака на Wildberries у Санкт-Петербурзі. / © Associated Press

Реклама

У Росії маркетплейс Wildberries відіграє роль, подібну до Amazon у світі. Україна останнім часом цілеспрямовано завдає ударів по його логістичній інфраструктурі ритейлера. Це неабияк впливає як на роботу цієї компанії, так і малі підприємства, які використовують цю платформу.

Аналітики вже оцінюють вартість знищених товарів приблизно у 4 млрд євро, пише Tagesschau.

Після атак українських безпілотників над околицями Москви, Санкт-Петербурга та інших російських міст здіймалися густі клуби чорного диму. Кадри наслідків поширювалися переважно в Інтернеті, бо російські державні телеканали не висвітлювали удари по розподільних центрах Wildberries.

Реклама

Wildberries не повідомляє, скільки людей працюють у компанії, адже багато працівників складів, кур’єрів та співробітників пунктів видачі замовлень оформлені через партнерські компанії.

Зазначається, що щодня Wildberries отримує близько 20 млн замовлень. Фіолетово-рожевий логотип майже повсюдний — по всій РФ є понад 90 тис. пунктів видачі. Tagesschau пише, що часто це мале підвальне приміщення, заповнене незліченними посилками — від автозапчастин та прасувальних дощок до книг, чохлів для телефонів, дитячих речей та кухонного начиння.

Росіяни почали скаржитися на наслідки ударів по об’єктах компанії. Клієнти бідкаються, що через знищення складів клієнти стикаються із затримками доставки та побоюються, що їхні замовлення можуть не прибути взагалі. Користувачі маркетплейсу, який став частиною повсякденного життя мільйонів росіян, розповідають, що втратили доступ до звичних сервісів.

Ще більше панікують продавці. У мережі почали з’являтися відео російських підприємців, які розповідають про величезні втрати через пожежі на складах. Деякі з них заявляють, що втратили майже весь товар.

Реклама

На цьому тлі ситуація для малого і середнього бізнесу в Росії погіршується. За даними росЗМІ, дедалі більше підприємців мають проблеми з виплатами за кредитами. У Центробанку РФ раніше заявляли, що значна частина компаній уже має прострочену заборгованість за позиками.

Попри спроби Кремля применшити наслідки українських ударів, цього тижня речник «фюрера» Дмитро Пєсков був змушений прокоментувати ситуацію навколо Wildberries. З його слів, проблема є серйозною через значні збитки, яких зазнала компанія, а також малі та середні підприємства, що працювали через маркетплейс.

Тим часом Wildberries заявив про виплати компенсацій постраждалим продавцям, однак деякі підприємці вже скаржаться, що суми можуть бути значно меншими за реальні втрати.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що українські удари по Wildberries загрожують комфорту Москви та статкам соратників диктатора Володимира Путіна. Перебої в наданні послуг компанії створюють незручності росіянам у міських районах, таких як Москва та Санкт-Петербург. Крім того, РФ змушена посилювати власну ППО і вже не лише на військових об’єктах чи НПЗ.

Реклама

Дата публікації 15:27, 23.07.26 Кількість переглядів 37 Збитки від атак на Wildberries змусили росіян заговорити про війну

Новини партнерів