Удари припиняться: Трамп натякнув на можливий мир з Іраном

Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп наказав на п’ять днів обмежити удари по Ірану.

Про своє рішення він повідомив у соцмережі.

«Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та беззаперечного припинення наших воєнних дій на Близькому Сході. Ґрунтуючись на змісті та тональності цих глибоких, детальних та конструктивних бесід, які триватимуть протягом тижня, я дав вказівку військовому міністерству відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період залежно від успіху поточних зустрічей та обговорень», — написав він.

Реклама

Війна проти Ірану — останні новини

Сполучені Штати готуються до потенційного введення сухопутних військ на територію Ірану. У Пентагоні вже розробляють сценарії наземної операції на тлі ескалації конфлікту.

Одним із ключових сценаріїв, який розглядається, є захоплення острова Харг у Перській затоці. Це стратегічний об’єкт, через який проходить до 90% експорту іранської нафти.

Президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться — він погрожує завдати ударів по електростанціях. Атаки почнуться з найбільшої з них.

Крім того, США здіснили атаки на підземний об’єкт на узбережжі Ормузької протоки, з якого відстежували рух танкерів.

Реклама

Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу, удару буде завдано по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.