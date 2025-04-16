- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 545
- Час на прочитання
- 1 хв
Удари РФ по Сумах і Кривому Рогу: парламент якої країни відмовився засуджувати агресора
Як відомо, більшість у парламенті контролює коаліція на чолі з проросійським прем'єром Робертом Фіцо.
Парламент Словаччини відмовився засуджувати російські удари по Кривому Рогу та Сумах. Відповідну резолюцію не підтримали.
Про це повідомляє SME.
“Депутати не схвалили процедурну пропозицію депутата SaS Ондрея Достала”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри вимоги ЄС все ж має намір поїхати на парад до Москви 9 травня.