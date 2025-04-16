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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Удари РФ по Сумах і Кривому Рогу: парламент якої країни відмовився засуджувати агресора

Як відомо, більшість у парламенті контролює коаліція на чолі з проросійським прем'єром Робертом Фіцо.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Словаччини

Прапор Словаччини

Парламент Словаччини відмовився засуджувати російські удари по Кривому Рогу та Сумах. Відповідну резолюцію не підтримали.

Про це повідомляє SME.

“Депутати не схвалили процедурну пропозицію депутата SaS Ондрея Достала”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри вимоги ЄС все ж має намір поїхати на парад до Москви 9 травня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
545
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