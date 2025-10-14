Удари Росії по країнах НАТО: аналітик пояснив, як реагуватимуть в Альянсі

Володимир Путін, напад на НАТО / © ТСН.ua

Реклама

НАТО не реагуватиме на провокації РФ, поки до них щось не прилетить на їхню територію. Якщо Путін дійде до межі, коли почне обстрілювати Францію чи Німеччину, то реакція буде достатньо жорстка.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Андрій Грубінко, керівник Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.

Він стверджує, що Бен Годжес правий, коли зазначив про знищення Калінінграду за лічені години у разі нападу РФ на Польщу.

Реклама

У цьому контексті пришвидшити ситуацію може оголошення Трампом надання ракет, наприклад, Tomahawk, які в РФ навіть розглядають як ракети, що можуть нести ядерний боєзаряд.

«Оце може стати, скажімо так, тою точкою, яка може підігріти ситуацію», — наголосив він.

Експерт додає, що наступ РФ великими масами по суходолу є малоймовірним. У держави-агресорки на це немає сил.

«Йдеться про авіаудари по території країн НАТО з повітря. Зараз цей сценарій розглядається як найбільш реальний», — завершив Грубінко.

Реклама

Як ми писали раніше, екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес висловився про наслідки потенційного нападу РФ на країни НАТО.

Так, у випадку, коли Росія атакувала б Польщу так само, як Україну, її б знищили сили ВПС і сухопутні війська НАТО. Зокрема, було б одразу ліквідовано Калініград.

«У перші години — Калінінграда немає. Всі російські об’єкти знищені. Будь-які військові обєкти у Севастополі теж. Тож прямі порівняння тут недоречні», — зазначив Ходжес.