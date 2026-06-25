Удари України дали несподіваний ефект і змусили Путіна рятувати Москву: розкрито реальні наслідки атак

Володимир Путін. / © Associated Press

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Удари України вдарили болючіше, ніж очікували у Кремлі. Західні ЗМІ та українські джерела надали оцінки бойових збитків нещодавніх по військових об’єктах у Росії.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Агентство Reuters повідомило, що удари безпілотників 16 та 18 червня по нафтопереробному заводу в Москві змусили підприємство зупинити роботу до кінця 2026-го — щонайменше на шість місяців для ремонту.

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Водночас український лідер Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні удари по арсеналу Балтійського флоту, поблизу Санкт-Петербурга, знищили 6000 тонн боєприпасів.

За даними Генштабу ЗСУ, атака БпЛА 22 червня по Центру космічного зв’язку Дубна під Москвою пошкодила апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, технічні та адмінбудівлі, що використовуються для супутникового зв’язку, сусідню технічну будівлю та головну виробничо-адміністративну апаратно-програмну будівлю.

Крім того, Зеленський додав, що російські війська переміщують системи протиповітряної оборони з російських регіонів до Москви та на Керченський міст для захисту від атак Сил оборони України.

Нагадаємо, в ISW заявили про те, що атаки на Москву напряму вдарили по Кремлю. Адміністрація «фюрера» нарешті визнала ескалацію далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Втім, кремлівські чиновники суттєво применшують їхній вплив на постачання палива по території країни-агресорки.

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Водночас після серії атак по території РФ і Москві зокрема — міністр закордонних справ Сергій Лавров «анонсував» новий удар по Україні. Зокрема, він повторив, що попередження Росії щодо евакуації всіх іноземних посольств із Києва залишається в силі.

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